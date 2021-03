Penonton Tak Sabar Menunggu Aksi Totti dan Radja Nainggolan

Suporter AS Roma dari Indonesia bersorak menyambut tim kesayangannya dalam sesi latihan di stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, 25 Juli 2015. Tim ini akan menggelar pertandingan eksibisi antara anggotanya di Jakarta. REUTERS/Darren Whiteside

TEMPO.CO, Jakarta - Malam ini, Sabtu, 25 Juli 2015, pertandingan sepak bola dengan tema "AS Roma Day 2015" dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Dalam pertandingan tersebut, Tim Roma akan dibagi menjadi dua, yakni White Team dan Red Team.

Julie Estelle mengatakan sang kapten AS Roma, Francesco Totti, berada dalam tim yang akan dimanajerinya. "Saya optimistis Red Team akan menang. Karena selain Totti, Radja Nainggolan pun masuk dalam Red Team," tuturnya.

Hingga saat ini, pertandingan belum dimulai. Namun seluruh punggawa AS Roma telah melakukan pemanasan di lapangan. Romanisti pun tampak bersemangat saat melihat idolanya melakukan pemanasan di lapangan. Ribuan Romanisti tampak mengelu-elukan nama pemain AS Roma. "Totti Totti Totti," ujar mereka. Sesekali mereka pun menyanyikan lagu "Forza Roma".

Tak hanya mengelukan nama-nama mereka, Romanisti pun tampak membentangkan bendera AS Roma berwarna putih dengan ukuran sekitar 10 x 5 meter. Spanduk AS Roma dengan logo AS Roma pun tampak menghias sudut-sudut stadion.

Laga bertajuk AS Roma Day 2015 ini akan digelar selama 2x45 menit. Tak hanya itu, untuk memeriahkan AS Roma Day 2015, promotor menggandeng selebritas Julie Estelle dan Julia Perez. Julie akan menjadi ikon Red Team, sedangkan Julia Perez di White Team.

GANGSAR

Komposisi pemain

Red Team: Francesco Totti, Iago Falque, Di Livio, Ucan, Radja Nainggolan, Danielle De Rossi, Ashley Cole, Alesandro Florenzi, Alessio Romagnoli, Yanga Mbiwa, dan Morgan De Sanctis.

Wihte Team: Juan Iturbe, M. Destro, Miralem Pjanic, Leandro Paredes, Machin, S. Keita, Torosidis, Maicon, Laeandro Castan, Capradossi, Lobont.