Klasemen Liga Inggris Boxing Day: Man City Menang, Arsenal vs Cheslea 3-1

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Inggris pekan ke-15 yang bertepatan dengan Boxing Day pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari WIB, 27 Desember 2020, antara lain diwarnai: Leicester City vs Manchester United 2-2, Arsenal vs Chelsea 3-1, Sheffield United vs Everton 0-1, dan Manchester City vs Newcastle United 2-0.

Dalam laga pembuka pekan ini, Leicester City dan Manchester United bermain 2-2 di King Power Stadium. MU dua kali unggul berkat gol Marcus Rashford (menit 23) dan Bruno Frenandes (79), tapi Leicester dua kali menyamakan kedudukan lewat Harvey Barnes (31) dan Harry Kane (85).

Leicester kini menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 28, sedangkan Man United ada di urutan keempat dengan nilai 27.

Pada laga lain, Arsenal mampu menekuk Chelsea 3-1 dalam pertandingan di Emirates Stadium. The Gunners unggul berkat penalti Alexandre Lacazette (34), gol Granit Xhaka (44), dan Bukayo Saka (56).

Chelsea meraih gol lewat Tammy Abraham (85). Mereka gagal memanfaatkan kesempatan lain saat penalti Jorginho ditahan Bernd Leno (90 + 1).



Hasil ini mengantar Arsenal naik setingkat dalam klasemen, ke urutan 14 dengan nilai 17. Chelsea berada di urutan ketujuh dengan nilai 25.

Sementara itu, Manchester City mampu menang 2-0 saat menjamu Newcastle United. Gol The Citizens di Etihad Stadium itu diceploskan Ilkay Gundogan (14) dan Ferran Torres (55).

Man City kini menempati posisi kelima klasemen denga nilai 26, sedangkan Newcastle di urutan ke-12 dengan nilai 18.

Hasil itu mengantar Everton naik ke posisi kedua klasemen, melewati Leicester dan MU, dengan nilai 29. Sheffield, yang belum juga mampu meraih kemenangan, tetap di dasar klasemen dengan nilai 2.



Liga Inggris Boxing Day

(Pekan ke-15, live Mola TV):

Sabtu, 26 Desember 2020:

Leicester City vs Manchester United 2-2

Fulham vs Southampton 3-0

Aston Villa vs Crystal Palace 0-0

Arsenal vs Chelsea 3-1

Manchester City vs Newcastle 2-0

Sheffield United vs Everton 0-1.

Ahad, 27 Desember 2020

19.00 WIB - Leeds United vs Burnley

21.15 WIB - West Ham vs Brighton

23.30 WIB - Liverpool vs West Brom

Senin, 28 Desember 2020

02.15 WIB - Wolves vs Tottenham Hotspur

22.00 WIB - Crystal Palace vs Leicester City.

Selasa, 29 Desember 2020

00:30 WIB - Chelsea vs Aston Villa

03:00 WIB - Everton vs Man City.

Klasemen Liga Inggris