Jadwal Liga Inggris dan Klasemen: Manchester United Berpeluang Kudeta Liverpool

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris akan absen pada akhir pekan ini karena hadirnya pertandingan Piala FA. Pertandingan baru akan bergulir lagi pada pertengahan pekan depan dengan menghadirkan sejumlah laga tunda dan laga pekan ke-18.

Salah satu laga yang akan hadir adalah Burnley vs Manchester United, yang merupakan laga tundaan pekan pertama. Pertandingan ini akan berlangsung Rabu dinihari WIB, 13 Desember 2021.

Manchester United saat ini menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 33, dan hanya kalah selisih gol dari Liverpool yang sudah bermain 17 kali. Karena itu, bila menang dalam laga nanti, Si Setan Merah akan mampu merebut puncak klasemen.

Burnley terus naik turun performanya dan hanya menang tiga kali dalam lima terakhirnya. Kini mereka menempati posisi ke-16 klasemen dengan nilai 16.

Salain laga Burnley vs MU, akan hadir pula laga menarik lain seperti Manchester City vs Brighton & Hove Albion, Aston Villa vs Tottenham Hotspur, Arsenal vs Crystal Palace.

Liga Inggris

(Laga tunda pekan-pekan sebelumnya, live Mola TV)

Rabu, 13 Januari 2021

01:00 Sheffield United vs Newcastle United

03:15 Burnley vs Manchester United

03:15 Wolverhampton Wanderers vs Everton.

Kamis, 14 Januari 2021

01:00 Manchester City vs Brighton & Hove Albion

03:15 Aston Villa vs Tottenham Hotspur.

Jumat, 15 Januari 2021

03:00 Arsenal vs Crystal Palace

Klasemen Liga Inggris