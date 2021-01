Klasemen Liga Italia: Juventus vs Sassuolo 3-1, Inter Seri, Napoli Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Italia pekan ke-17 pada Ahad malam hingga Senin dinihari WIB, 11 Januari 2021: Juventus vs Sassuolo 3-1, AS Roma vs Inter Milan 2-2, Udinese Napoli 1-2.

Juventus berhasil menang 3-1 saat menjamu Sassuolo di Allianz Stadium. Cristiano Ronaldo menyumbang gol buat tim juara bertahan itu, pada injury time, memanfaatkan umpan Danilo.

Selain memberi umpan, Danilo juga mencetak gol pertama Juve pada menit ke-50. Gol Si Nyonya tua lainnya diceploskan Aaron Ramsey pada menit ke-82. Sassuolo meraih gol lewat Gregoire Defrel (58).

Dengan hasil ini, Juventus memastikan tren kebangkitannya terjaga dalam tiga laga terakhir. Sebelumnya mereka juga menekuk AC Milan (3-1) dan Udinese (4-1).

Kini tim asuhan Andrea Pilro itu berada di posisi keempat klasemen dengan nilai 33. Sassuolo menempati posisi ketujuh dengan nilai 29.

Dalam pertandingan lain, laga AS Roma vs Inter Milan yang berlangsung di Stadion Olimpico berakhir 2-2. Roma unggul lebih dahulu lewat gol Lorenzo Pellegrini pada menit ke-10. Inter berbalik unggul lewat gol Milan Skriniar (menit 56) dan Achraf Hakimi (63). Roma kemudian berhasil memaksakan skor imbang 2-2 berkat gol Gianluca Mancini (86).

Bagi Inter hasil ini membuat mereka gagal menang dalam dua laga terakhirnya. Sebelumnya tim asuhan Antonio Conte juga dikalahkan Sampdoria 2-1. Kini mereka tetap di posisi kedua klasemen dengan nilai 27, tertinggal tiga poin dari AC Milan.

AS Roma gagal menjaga tren kemenangan yang sudah terjadi dalam tiga laga sebelumnya. Mereka tetap di posisi ketiga dengan nilai 34.

Sementara itu Napoli meraih kemenangan 2-1 di kandang Udinese. Mereka unggul berkat gol Lorenze Insigne (penalti) dan Tiemoue Bakayoko. Udinese hanya meraih satu gol lewat Kevin Lasagna.

Tambahan tiga poin membawa Napoli naik ke posisi keenam dengan raihan 31 poin. Udinese di sisi lain harus puas berada di posisi ke-14 dengan 16 poin.

Dalam laga lain, Lazio menang 2-0 di kandang Parma, sedangkan Fiorentina menang 1-0 saat menjamu Cagliari.

Liga Italia

(pekan ke-17)

Hasil

Benevento vs Atalanta 1-4

Genoa vs Bologna 2-0

AC Milan vs Torino 2-0

AS Roma vs Inter Milan 2-2

Parma vs Lazio 0-2

Udinese vs Napoli 1-2

Verona vs Crotone 2-1

Fiorentina vs Cagliari 1-0

Juventus vs Sassuolo 3-1.

Selasa, 12 Januari 2021

02:45 Spezia vs Sampdoria.

Klasemen Liga Italia