Klasemen Liga Italia Pekan Ke-19: Juventus dan Lazio Menang, Napoli Kalah

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Italia pekan ke-19 pada Ahad malam hingga Senin dinihari. 24 Januari 2021, menampilkan: Juventus vs Bologna 2-0, Verona vs Napoli 3-1, Lazio vs Sassuolo 2-1, dan Parma vs Sampdoria 0-2.

Juventus meraih kemenangan 2-0 saat menjamu Bologna di Allianz Stadium, Turin. Gol Juve dicetak Arthur (menit 15) dan Weston McKennie (71).

Hasil ini menjadi kebangkitan bagi Juventus yang di laga sebelumnya dikalahkan Inter Milan 0-2. Kini mereka menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 36 dari 18 laga, tertinggal 7 poin dari AC Milan yang ada di puncak klasemen.

Bologna gagal menjaga kebangkitannya, setelah menang 1-0 atas Verona di laga sebelumnya. Kini mereka menempati posisi ke-13 dengan nilai 20.

Dalam laga lain, laga Verona vs Napoli berakhir dengan skor 3-1. Kekalahan itu Napoli gagal naik ke posisi empat besar klasemen.

Napoli, yang pada Kamis lalu dibungkam Juventus 0-2 pada laga Piala Super Italia, unggul lewat Hirving Lozano (1), tapi kemudian kebobolan oleh Federico Dimarco (34), Antonin Barak (62), dan Mattia Zaccagni (79)

Napoli tertahan di posisi keenam dengan 34 poin. Sedangkan Verona tetap berada di posisi kesembilan dengan 27 poin.

Sementara itu, Lazio menang 2-1 atas Sassuolo. Mereka kebobolan lebih dahulu oleh gol Francesco Caputo (6), namun berbalik unggul gol lewat Sergej Milinkovic-Savic (25) dan Ciro Immobile (71).

Lazio kini menempati posisi ketujuh dengan nilai 34. Sedangkan Sassuolo dua tingkat di bawahnya dengan nilai 30.

Pada pertandingan lain, Parma takluk 0-2 saat menjamu Sampdoria. Mereka kebobolan oleh gol Maya Yoshida (25) dan Keita Balde (34). Kini Parma ada di posisi ke-19 dengan nilai 13, sedangkan Sampdoria menempati urutan ke-10 denga nilai 26.

Hasil Liga Italia

(Pekan ke-19)

Benevento vs Torino 2-2

AS Roma vs Spezia 4-3

Udinese vs Inter Milan 0-0

AC Milan vs Atalanta 0-3

Fiorentina vs Crotone 2-1

Juventus vs Bologna 2-0

Verona vs Napoli 3-1

Genoa vs Cagliari 1-0

Lazio vs Sassuolo 2-1

Parma vs Sampdoria 0-2.

Baca Juga: Martin Odegaard Tinggalkan Real Madrid, Gabung ke Arsenal

Klasemen Liga Italia