Jadwal Liga Inggris Bergulir Tengah Pekan Ini, Ada Tottenham vs Liverpool

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris pekan ke-20 akan bergulir tengah minggu ini. Rangkaian pertandingannya akan ditayangkan live di Mota TV.

Salah satu laga besar yang akan tersaji adalah Tottenham Hotspur vs Liverpool, yang baru akan berlangsung Jumat dinihari. Laga ini akan menyajikan persaingan tiga pemain tertajam: Mohamed Salah di kubu Liverpool dan Harry Kane serta Son Heung-min di kubu Spurs.

Sebagai juara bertahan, Liverpool saat ini masih terpaku di posisi keempat klasemen dengan nilai 34, tertinggal 6 poin dari Manchester United di puncak klasemen. Mereka juga baru disingkirkan MU di babak keempat Piala FA.

Tottenham mampu tak terkalahkan dalam tiga laga terakhirnya. Tim asuhan Jose Mourinho itu berada setingkat di bawah Liverpool, dengan nilai terpaut satu.

Manchester United pada pekan ke-20 akan tampil menjamu Sheffield United, Kamis dinihari. Pesaingnya, Manchester City akan melawan West Brom, sehari sebelumnya.

MU kini mengemas nilai 40, unggul dua poin dari City yang masih memiliki satu laga tertunda.

Pada pekan ke-20 ini, Chelsea akan melawan Wolves, Everton ditantang Leicester City, sedangkan Arsenal melawan Southampton.

Jadwal Liga Inggris

(live Mola TV)

Rabu, 27 Januari 2021

01:00 Crystal P vs West Ham

01:00 Newcastle vs Leeds United

03:15 Southampton vs Arsenal

03:15 West Brom vs Manchester City

Kamis, 28 Januari 2021

01:00 Burnley vs Aston Villa

01:00 Chelsea vs Wolves

02:30 Brighton vs Fulham

03:15 Everton vs Leicester City

03:15 Manchester United vs Sheffield United.

Jumat, 29 Januari 2021

03:00 Tottenham vs Liverpool.

Klasemen Liga Inggris