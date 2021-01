Jadwal Bola Live Sabtu 30 Januari: MU, Juventus, Inter, Real Madrid, Bayern, PSG

Ekspresi para pemain Manchester United Nemanja Matic, Bruno Fernandes, Harry Maguire dan Edinson Cavani setelah pemain Sheffield United Oliver Burke mencetak gol dalam pertandingan Liga Inggris di Old Trafford, Manchester, 28 Januari 2021. Manchester United ditumbangkan Sheffield United 1-2. Pool via REUTERS/Dave Thompson

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari WIB, 31 Januari 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman, dan Liga Prancis. Banyak laga yang disiarkan secara live.

Dari Liga Inggris akan hadir rangkaian jadwal pekan ke-21. Malam nanti, laga besar Arsenal vs Manchester United akan disiarkan live di Net TV. MU saat ini menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 41, tertinggal satu poin dari Manchester City. Arsenal ada di urutan kesembilan dengan nilai 30.

Malam nanti, Man City juga akan berlaga, menjamu Sheffield United. Sedangkan Everton akan menghadapi Newcastle United dan Southampton melawan Aston Villa.

Dari Liga Italia akan tersaji rangkaian jadwal pekan ke-20. Laga Sampdoria vs Juventus dan Inter Milan vs Benevento akan tayang live di RCTI. Sedangkan pertandingan Bologna vs AC Milan disiarkan Bein Sport 2.

Saat ini, AC Milan memuncaki klasemen dengan nilai 43, dibayangi Inter Milan (41). Juventus menempati posisi keempat dengan nilai 36.

Sementara itu, dari rangkaian jadwal pekan ke-21 Liga Spanyol akan hadir Real Madrid vs Levante. Madrid saat ini menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 40, tertinggal 7 poin dari Atletico Madrid. Levante ada di posisi ke-12 klasemen.

Jadwal La Liga malam ini juga akan menghadirkan laga Eibar vs Sevilla, Valencia vs Elche, dan Villareal vs Real Sociedad.

Dari Liga Jerman akan hadir pertandingan Bayern Munchen vs Hoffenheim. Sedangkan Liga Prancis akan menampilkan Lorient vs PSG.

Jadwal bola selengkapnya

Sabtu, 30 Januari 2021

Liga Italia

(pekan ke-20)

Torino vs Fiorentina 1-1.

21:00 Bologna vs AC Milan (Bein Sport 2).

Liga Inggris

(Pekan ke-21)

19:30 Everton vs Newcastle (Mola TV)

22:00 Crystal P vs Wolves (Mola TV)

22:00 Manchester City vs Sheffield United (Mola TV)

22:00 West Brom vs Fulham (Mola TV).

Liga Jerman

(pekan ke-19)

Stuttgart vs Mainz 2-0.

21:30 Union Berlin vs Moenchengladbach (Mola TV)

21:30 Bayern Munchen vs Hoffenheim (NET TV)

21:30 Bremen vs Schalke (Mola TV)

21:30 Frankfurt vs Hertha Berlin (Mola TV)

21:30 Dortmund vs Augsburg (Mola TV).

Liga Spanyol

(Pekan ke-21)

Valladolid vs Huesca 1-3

20:00 Eibar vs Sevilla (Bein Sport 1)

22:15 Real Madrid vs Levante (Bein Sport 1).

Ahad, 31 Januari 2021

Liga Inggris

(Pekan ke-21)

00:30 Arsenal vs Manchester United (NET TV)

03:00 Southampton vs Aston Villa (Mola TV)

Ligue Prancis

(Pekan ke-22)

21:00 Lorient vs PSG (RCTI).

Liga Italia

(pekan ke-20)

00:00 Sampdoria vs Juventus (RCTI)

02:45 Inter Milan vs Benevento (RCTI)

18:30 Spezia vs Udinese (Bein Sport 2)

Liga Jerman

(Pekan ke-19)

00:30 RB Leipzig vs Leverkusen (Mola TV)

Liga Spanyol

(Pekan ke-21)

00:30 Valencia vs Elche (Bein Sport 1)

03:00 Villareal vs Real Sociedad (Bein Sport 1).

Untuk perkembangan terbaru soal jadwal bola terus ikuti di kanal Bola Tempo.