Jadwal Liga Inggris Rabu 3 Februari: Man City, Liverpool, Leicester, Everton

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris pekan ke-22 akan tersaji pada Rabu malam waktu setempat atau Kamis dinihari nanti, 4 Februari 2021. Seluruh pertandingannya akan disiarkan Mola TV.

Salah satu laga yang akan tersaji malam ini adalah Burnley vs Manchester City. Man City, yang memuncaki klasemen, akan berjuang mengejar kemenangan setelah nilainya (44) disamai Manchester United yang baru mengalahkan Southampton 9-0.

Manchester City sangat diunggulkan saat melawan Burnley, yang menempati posisi ke-15 klasemen itu. Dalam lima pertemuan kedua tim sebelumnya, tim asuhan Josep Guardiola itu selalu berhasil menang.

Malam ini juga akan hadir laga Liverpool vs Brighton. The Reds, yang merupakan juara bertahan, saat ini menempati posisi ketiga klasemen, tertinggal 4 poin dari Man City. Brighton berada di posisi ke-17.

Dalam pertemuan kedua tim sebelumnya Liverpool menang 4 kali. Tapi, laga terakhir mereka pada 28 Oktober 2020, kedua tim beramin imbang 1-1.

Selain kedua pertandingan tersebut, malam ini juga ada

laga Fulham vs Leicester City, Leeds United vs Everton, serta Aston Villa vs West Ham.

Sedangkan laga besar Tottenham Hotspur vs Chelsea baru akan berlangsung Jumat dinihari.

Jadwal Liga Inggris

(Pekan ke-22, live Mola TV).

Kamis, 4 Februari 2021

01:00 Burnley vs Manchester City

01:00 Fulham vs Leicester City

02:30 Leeds United vs Everton

03:15 Aston Villa vs West Ham United

03:15 Liverpool vs Brighton & Hove Albion.

Jumat, 5 Februari 2021

03:00 Tottenham Hotspur vs Chelsea.

Hasil pekan ke-22:

Manchester United vs Southampton 9-0

Sheffield United vs West Bromwich Albion 2-1

Wolverhampton Wanderers vs Arsenal 2-1

Newcastle United vs Crystal Palace 1-2.

Klasemen Liga Inggris