Klasemen Liga Prancis Setelah Laga PSG vs Nimes yang Berakhir 3-0

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Prancis pekan ke-23, Kamis dinihari WIB, 4 Februari 2021, menampilkan hasil: PSG vs Nimes 3-0, Bordeaux vs Lille 0-3, Dijon vs Lyon 0-1.

Paris Saint-Germain mampu meraih kemenangan meyakinkan, 3-0, saat menjamu Nimes. Gol PSG dicetak oleh Angel Di Maria (menit 18), Pablo Sarabia (36), dan Kylian Mbappe (68).

Ini jadi kebangkitan bagi PSG yang sebelumnya dikalahkan Lorient 2-3. Kini tim asuhan Mauricio Pochettino ini menempati posisi ketiga klasemen denga nilai 48. Sedangkan Nimes ada di dasar klasemen dengan nilai 15.

Sementara itu, Lille berhasil mengokohkan posisi mereka di puncak klasemen setelah menang 3-0 di markas Bordeaux, berkat gol Yusuf Yazici, Timothy Weah, dan Jonathan David. Lille kini mengoleksi 51 poin, unggul lima poin dari Olympique Lyon yang menang 1-0 di kandang Dijon.

Hasil Liga Prancis

Paris Saint-Germain 3 - 0 Nimes

Bordeaux 0 - 3 Lille

Metz 1 - 1 Montpellier

Reims 0 - 0 Angers

Rennes 1 - 1 Lorient

Strasbourg 2 - 2 Brest

Dijon 0 - 1 Lyon

Lens 2 - 2 Marseille

Monaco 2 - 1 Nice

Saint-Etienne 1 - 1 Nantes.

Klasmen Liga Prancis