Hasil, Jadwal, Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-22: Alaves vs Real Valladolid 1-0

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Spanyol pekan ke-22 pada Sabtu dinihari WIB, 6 Februari 2021, menampilkan hasil: Deportivo Alaves vs Real Valladolid 1-0.

Dalam pertandingan di kandangnya, Estadio Mendizorroza, Deportivo Alaves unggul berkat gol Joselu pada menit ke-66, memanfaatkan umpan Martin Aguirregabiria.

Hasil ini menjadi kebangkitan bagi Alaves yang gagal menang dalam enam laga sebelumnya termasuk empat kali kalah. Mereka kini menempati posisi ke-15 klasemen dengan nilai 22.

Real Valladolid mengalami dua kekalahan beruntun dan gagal menang untuk kelima kalinya. Mereka menempati urutan ke-17 dengan nilai 20.

Lanjutan jadwal Liga Spanyol malam ini akan menyajikan laga Huesca vs Real Madrid, Elche vs Villarreal, dan Sevilla vs Getafe.

Hasil dan jadwal Liga Spanyol

Pekan ke-22

Sabtu, 06 Februari 2021

Alaves vs Valladolid 1-0

20:00 Levante vs Granada

22:15 Huesca vs Real Madrid.

Ahad, 07 Februari 2021

00:30 Elche vs Villarreal

03:00 Sevilla vs Getafe

20:00 Sociedad vs Cadiz

22:15 Ath Bilbao vs Valencia.

Senin. 08 Februari 2021

00:30 Osasuna vs Eibar

03:00 Real Betis vs Barcelona.

Selasa 09 Februari 2021

03:00 Atletico Madrid vs Osasuna.

Klasemen Liga Spanyol

No Tim Main Gol Poin 1 Atletico Madrid 19 30 50 2 Barcelona 20 23 40 3 Real Madrid 20 17 40 4 Sevilla 20 12 39 5 Villarreal 21 9 35 6 Real Sociedad 21 13 32 7 Real Betis 21 -7 30 8 Granada 21 -10 29 9 Levante 20 0 26 10 Celta Vigo 21 -7 25 11 Ath Bilbao 20 2 24 12 Getafe 20 -6 24 13 Cadiz 21 -12 24 14 Valencia 21 -2 23 15 Alaves 22 -10 22 16 Eibar 21 -6 20 17 Valladolid 22 -12 20 18 Osasuna 21 -11 19 19 Elche 19 -10 17 20 SD Huesca 21 -13 16