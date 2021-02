Hasil dan Klasemen Liga Inggris Sabtu Malam: Southampton vs Chelsea 1-1

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Southampton vs Chelsea tersaji pada pekan ke-25 Liga Inggris, Sabtu malam, 20 Februari 2021. Laga ini berakhir dengan skor 1-1.

Southampton mengawali laga dengan baik dalam partai kandangnya di St. Mary's Stadium itu. Mereka unggul berkat gol Takumi Minamino pada menit ke-33. Pemain pinjaman dari Liverpool ini menjebol gawang Edouard Mendy setelah meneruskan umpan Nathan Redmond.

Chelsea membalas pada menit ke-54 lewat gol penalti Mason Mount. Penalti ini diberikan wasit setelah Danny Ings melanggar Mount.

Chelsea mendominasi penguasaan bola, mencapai 71 persen. Mereka juga unggul dalam hal tembakan terarah ke gawang lawan, dengan 3 banding 1. Namun, dominasi itu gagal dimanfaatkan jadi kemenangan.

Bagi Southampton hasil ini membuat mereka gagal menang dalam tujuh laga terakhir. Sebelumnya, tim asuhan Ralph Hasenhuettl selalu kalah. Kini, mereka menempati posisi ke-13 dengan nilai 30.

Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kemunduran setelah sebelumnya terus menang dalam empat laga. Tapi, mereka masih mampu menjaga catatan tak terkalahkan di bawah arahan pelatih Thomas Tuchel. Kini The Blues menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 43, tertinggal 13 poin dari Manchester City yang ada di puncak.

Malam ini masih akan tersaji sejumlah laga lain dari pekan ke-25, termasuk Liverpool vs Everton.

Hasil dan jadwal Liga Inggris

(Pekan ke-25)

Sabtu, 20 Februari 2021

Wolves vs Leeds United 1-0

Southampton vs Chelsea 1-1.

22:00 Burnley vs West Brom (Mola TV).

Ahad, 21 Februari 2021

00:30 Liverpool vs Everton (Mola TV)

03:00 Fulham vs Sheffield United (Mola TV)

19:00 West Ham vs Tottenham (Mola TV)

21:00 Aston Villa vs Leicester City (Mola TV)

23:30 Arsenal vs Manchester City (NET TV).

Senin, 22 Februari 2021

02:00 Manchester United vs Newcastle (NET TV)

Selasa, 23 Februari 2021

03:00 Brighton vs Crystal Palace (Mola TV).

Rabu, 24 Februari 2021

01:00 Leeds United vs Southampton (Mola TV).

Klasemen Liga Inggris