Klasemen Liga Italia Ahad Dinihari: Lazio vs Sampdoria 1-0, Genoa vs Verona 2-2

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Italia pekan ke-23 pada Ahad dinihari WIB, 21 Februari 2021, menampilkan hasil: Lazio vs Sampdoria 1-0, Genoa vs Verona 2-2, Sassuolo vs Bologna 1-1.

Lazio berhasil meraih kemenangan 1-0 saat menjamu Sampdoria. Gol tunggal dalam pertandingan di Olimpico itu dicetak Luis Alberto pada menit ke-24.

Hasil itu menjadi kebangkitan bagi Lazio yang dalam laga sebelumnya dikalahkan Inter Milan 1-3. Kini mereka naik ke posisi keempat klasemen dengan nilai 43, unggul satu poin dari Juventus yang dilewatinya.

Sampdoria mengalami kemunduran setelah sempat bangkit di laga sebelumnya dengan menekuk Fiorentina 2-1. Kini tim itu menempati posisi ke-10 dengan nilai 30.

Sementara itu, Sassuolo hanya mampu meraih hasil imbang 1-1 saat menjamu Bologna dalam pertandingan Liga Italia yang dimainkan di Stadion Mapei, Sassuolo, Sabtu setempat atau Minggu dini hari WIB.

Tambahan satu poin membuat Sassuolo masih menduduki posisi kedelapan di klasemen sementara Liga Italia, kini dengan 35 poin.

Sedangkan Bologna yang menelan hasil imbang untuk kedua kalinya secara beruntun menghuni posisi ke-12 dengan 25 poin, demikian catatan laman resmi Liga Italia.

Gelandang Bologna Roberto Soriano membuka keunggulan tim tamu terlebih dahulu pada menit ke-17. Sassuolo baru mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-52 berkat gol Francesco Caputo.

Dalam laga lain, laga Genoa vs Verona berakhir seri 2-2. Genoa kini menempati posisi ke-11 klasemen dengan nilai 26 dan Verona di urutan kesembilan dengan nilai 34.

Liga Italia pekan ke-23 pada malam ini akan kembali menghadirkan sejumlah laga menarik, termasuk tiga pertandingan live di RCTI, yakni AC Milan vs Inter Milan, Atalanta vs Napoli, dan Benevento vs AS Roma.

Baca Juga: Hasil Liga Jerman: Bayern Munchen Kalah, Dortmund Menang

Liga Italia

(Pekan ke-23)

Hasil

Fiorentina vs Spezia 3-0

Cagliari vs Torino 0-1

Lazio vs Sampdoria 1-0

Genoa vs Verona 2-2

Sassuolo vs Bologna 1-1.

Jadwal berikutnya

Ahad, 21 Februari 2021

18:30 Parma vs Udinese (Bein Sport 2)

21:00 AC Milan vs Inter Milan (RCTI).

Senin, 22 Februari 2021

00:00 Atalanta vs Napoli (RCTI)

02:45 Benevento vs AS Roma (RCTI).

Selasa, 23 Februari 2021

02:45 Juventus vs Crotone (RCTI).

Klasemen Liga Italia

No Tim Main Gol Poin 1 Inter 22 30 50 2 AC Milan 22 20 49 3 Roma 22 12 43 4 Lazio 23 8 43 5 Juventus 21 22 42 6 SSC Napoli 21 24 40 7 Atalanta 22 20 40 8 Sassuolo 23 3 35 9 Verona 23 4 34 10 Sampdoria 23 -1 30 11 Genoa 23 -7 26 12 Bologna 23 -7 25 13 Fiorentina 23 -10 25 14 Udinese 22 -8 24 15 Benevento 22 -17 24 16 Spezia 23 -11 24 17 Torino 23 -8 20 18 Cagliari 23 -17 15 19 Parma 22 -28 13 20 Crotone 22 -29 12

REUTERS | ANTARA