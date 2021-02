Jadwal Liga Italia Ahad 21 Februari: Derby Milan, Napoli, AS Roma Live di RCTI

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Italia pada Ahad malam hingga Senin dinihari, 22 Februari 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan pekan ke-23. Laga besar AC Milan vs Inter Milan, yang disiarkan secara live oleh RCTI, akan menjadi sajian utama.

Pertandingan derby Milan ini menjadi lebih menarik ketimbang sebelumnya karena kedua tim bersaing di posisi dua besar klasemen. Inter saat ini ada di puncak dengan mengemas nilai 50, unggul satu poin dari rival sekotanya.

Inter Milan mampu menang dalam tiga pertandingan terakhirnya secara beruntun. Milan baru saja dikalahkan Spezia 0-2.

Dalam lima pertandingan terakhir antara kedua tim, Inter Milan mampu menang empat kali dan AC Milan menang sekali. Pertemuan terakhir mereka, pada 27 Januari 2021, dimenangi Inter 2-1.

Selain laga AC Milan vs Inter Milan, malam ini juga ada dua pertadninhan lain yang juga live di RCTI, yakni Atalanta vs Napoli, Benevento vs AS Roma. Sedangkan Juventus vs Crotone, yang juga disiarkan televisi sama, akan berlangsung Selasa dinihari.

Liga Italia

(Pekan ke-23)

Hasil

Fiorentina vs Spezia 3-0

Cagliari vs Torino 0-1

Lazio vs Sampdoria 1-0

Genoa vs Verona 2-2

Sassuolo vs Bologna 1-1.

Jadwal berikutnya

Ahad, 21 Februari 2021

18:30 Parma vs Udinese (Bein Sport 2)

21:00 AC Milan vs Inter Milan (RCTI).

Senin, 22 Februari 2021

00:00 Atalanta vs Napoli (RCTI)

02:45 Benevento vs AS Roma (RCTI).

Selasa, 23 Februari 2021

02:45 Juventus vs Crotone (RCTI).

Klasemen Liga Italia