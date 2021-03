Liga Champions: Atalanta Penuh Percaya Diri Bertanding di Kandang Real Madrid

TEMPO.CO, Jakarta - Atalanta saat ini tertinggal agregat 0-1 dari Real Madrid di babak 16 besar Liga Champions. Menjelang pertandingan leg kedua di markas Los Blancos, La Dea bertekad untuk membalikkan keadaan untuk bisa lolos ke perempat final.

Bek sayap Atalanta, Robin Gosens menegaskan timnya penuh percata diri menjelang perjalanan ke ibu kota Spanyol. "Kami penuh percaya diri. (Defisit 1-0) bukanlah hasil yang bagus tapi kami bisa pergi ke Madrid dengan penuh percaya diri," kata Gosens kepada DAZN Italia.

Pada pertandingan leg pertama yang berlangsung di Stadio Atleti Azzurri d'Italia, Bergamo, Atalanta harus bermain dengan sepuluh pemain sejak menit ke-17 karena kehilangan Remo Freuler mendapatkan kartu merah.

Pemain Real Madrid, Ferland Mendy berhasil menjebol gawang Getafe dalam Liga Spanyol di Estadio Alfredo Di Stefano, Madrid, Spanyol, 9 Februari 2021. REUTERS/Sergio Perez

Meski unggul jumlah pemain dan mampu mendominasi permainan, Real Madrid baru bisa mencetak gol pada menit ke-86 melalui Ferland Mendy yang mendapatkan umpan dari Luka Modric.

"Kartu merah itu sedikit merusak permainan," kata Gosens.

Pemain Atalanta Robin Gosens, melakukan selebrasi setelah mencetak gol ke gawang Liverpool dalam pertandingan celebrates scoring their second goal with teammates Pool via REUTERS/Laurence Griffiths



Setelah kekalahan mereka di leg pertama babak 16 besar Liga Champions karena gol yang terjadi pada empat menit sebelum pertandingan berakhir, Atalanta termotivasi untuk bisa bermain yang terbaik di kandang Los Blancos.

"Kami ingin pergi ke Madrid untuk menunjukkan bahwa kami juga bagus," ujar pemain Jerman itu.

Pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions Real Madrid vs Atalanta akan berlangsung di Estadio Alfredo Di Stefano pada Rabu dinihari WIB, 17 Maret mendatang.

MARCA