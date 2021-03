Jadwal Bola Live Rabu 3 Maret: MU, AC Milan, Barcelona, PSG, Timnas U-22

Penyerang AC Milan Franck Kessie melakukan selebrasi bersama rekan setimnya usai membobol gawang AS Roma dalam pertandingan Liga Italia di Stadio Olimpico, Roma, 1 Maret 2021. AC Milan berhasil menang 2-1 atas AS Roma. REUTERS/Alberto Lingria

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Rabu malam hingga Kamis dinihari, 4 Maret 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Copa del Rey, Liga Prancis, serta uji coba Timnas U-22 Indonesia.

Liga Italia akan menampilkan rangkaian laga pekan ke-25. Malam ini ada aksi AC Milan yang menjamu Udinese.

Milan kini menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 52, tertinggal tiga poin dari Inter Milan yang baru akan melawan Parma Jumat dinihari.

Jadwal Liga Italia lain malam ini juga ada laga Sassuolo vs Napoli, Atalanta vs Crotone, dan Fiorentina vs AS Roma.

Dari Liga Inggris akan hadir rangkaian jadwal pekan ke-27. Malam ini ada Crystal Palace vs Manchester United. MU akan berusaha menipiskan jarak kembali dari Manchester City yang dinihari tadi baru menang 4-1 atas Wolves.

Setan Merah kini mengemas nilai 50, tertinggal 15 poin dari Man City. Crystal Palace ada di posisi ke-13 dengan nilai 33.

Liga Inggris malam ini juga akan menghadirkan laga Burnley vs Leicester City dan Sheffield United vs Aston Villa. Seluruh pertandingan akan live di Mola TV.

Dari Copa del Rey akan hadir leg kedua semifinal antara Barcelona dan Sevilla. Barcelona kalah 0-2 pada pertemuan pertama lalu, sehingga akan membawa beban cukup berat dalam laga kandangnya ini.

Dari Liga Prancis akan hadir Bordeaux vs PSG. Sedangkan dari dalam negeri Timnas U-22 Indonesia, yang dipersiakan ke SEA Games 2021, akan beruji coba melawan Tira Persikbo.