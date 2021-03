Hasil dan Klasemen Liga Italia 5 Maret: Parma vs Inter Milan 1-2, Sanchez 2 Gol

TEMPO.CO, Jakarta - Alexis Sanchez yang selama ini seperti terlupakan menjadi pahlawan dalam pertandingan Parma vs Inter Milan. Ia memborong dua gol yang memastikan Inter meraih skor 2-1 di kandang lawan dalam laga pekan ke-25 Liga Italia, Jumat dinihari, 5 Maret 2021.

Kedua tim memiliki peluang untuk mencetak gol di babak pertama. Parma mendapat kesempatan mencetak gol lewat Jasmin Kurtic, namun tendangannya berhasil dengan gemilang oleh kiper Inter Samir Handanovic. Romelu Lukaku juga memiliki peluang bagus, tapi gagal berbuah gol.

Pasukan Antonio Conte menunjukkan kualitas mereka setelah turun minum. Sanchez memanfaatkan bola lepas untuk mencetak gol pada menit ke-54. Penyerang Cile itu menambahkan gol kedua delapan menit kemudian setelah memanfaatkan umpan brilian dari Lukaku.

Parma hanya bisa menipiskan ketertinggalan melalui gol yang dicetak dari jarak dekat oleh Hernani pada menit ke-71. Skor 1-2 bertahan hingga akhir.

Hasil ini menjadi modal penting bagi Inter Milan untuk meraih Scudetto pertamanya dalam 11 tahun. Kemenangan liga keenam berturut-turut itu membuat Nerazzurri pemuncak klasemen dengan 59 poin, unggul enam poin dari AC Milan dan terpaut 10 angka di atas juara Juventus di urutan ketiga.

Parma gagal meraih kemenangan liga sejak November lalu. Mereka masih terpuruk di posisi ke-19, enam poin dari zona aman.

Hasil dan Jadwal Liga Italia

(Pekan ke-25)

Rabu, 03 Maret 2021

Lazio vs Torino (ditunda)

Juventus vs Spezia 3-0.

Kamis, 04 Maret 2021

Sassuolo vs Napoli 3-3

Cagliari vs Bologna 1-0

AC Milan vs Udinese 1-1

Genoa vs Sampdoria 1-1

Benevento vs Verona 0-3

Atalanta vs Crotone 5-1

Fiorentina vs AS Roma 1-2.

Jumat, 05 Maret 2021

Parma vs Inter Milan 1-2.

Klasemen Liga Italia