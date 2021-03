Rekap Hasil Liga Europa: MU Depak Milan, Arsenal dan Roma Lolos, Spurs Kandas

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Europa tuntas digelar pada Jumat dinihari WIB, 19 Maret 2021. Manchester United lolos ke perempat final dengan menyingkirkan AC Milan. Arsenal, AS Roma, dan Ajax juga lolos. Sedangkan Tottenham Hotspur tersingkir.

Manchester United melaju setelah meraih kemenangan 1-0 di kandang AC Milan, San Siro. Gol Paul Pogba pada menit ke-49 memastikan Si Setan Merah melaju dengan agregat kemenangan 2-1.

Arsenal juga melaju meski takluk 0-1 saat menjamu Olympiakos di Emirates Stadium. Gol Youssef Al-Arabi dalam leg kedua itu belum mampu meloloskan Olympiakos. The Gunners lolos karena secara agregat unggul 3-2.

AS Roma merebut tiket perempat final setelah menang 3-0 di kandang klub Ukraina Shakthar Donetsk. Klub Italia itu unggul agregat 5-1 berkat dua gol yang diborong Borja Mayoral.

Kejutan terjadi di laga Dinamo Zagreb vs Tottenham Hotspur. Klub Kroasia yang bertindak sebagai tuan rumah menang 3-0 berkat hat-trick Mislav Orsic. Mereka menyingkirkan Spurs dengan keunggulan agregat 3-2.

Klub lain yang juga lolos adalah Villarreal, Ajax, Slavia Praha, dan Granada.

Undian babak perempat final akan berlangsung Jumat malamini, 19 Maret 2021, seusai undian Liga Champions.

Hasil Leg 2 babak 16 besar Liga Europa:

AC Milan vs Manchester United 0-1 (skor 1-2, MU lolos)

Arsenal vs Olympiakos 0-1 (skor 3-1, Arsenal lolos)

Dinamo Zagreb vs Tottenham 3-0 (skor 3-1, Dinamo lolos)

Shakhtar Donetsk vs AS Roma 2-1 (skor 5-1, Roma lolos)

Villarreal vs Dynamo Kiev 2-0 (skor 4-0, Villarreal lolos)

Young Boys vs Ajax 0-2 (skor 0-5, Ajax lolos)

Molde vs Granada 2-1 (skor 2-3, Granada lolos)

Rangers vs Slavia Praha 0-2 (skor 1-3, Slavia lolos.

