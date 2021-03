Inter vs Sassuolo Dibatalkan, Ini Jadwal Liga Italia dan Klasemen Sabtu 20 Maret

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Italia pekan ke-28 mengalami perubahan. Laga Inter Milan vs Sassuolo, yang semestinya digelar Ahad dinihari nanti, dibatalkan.

Pembatalan dilakukan atas instruksi kesehatan di Milan. Mereka meminta pertandingan tak dilakukan setelah empat pemain positif terkena Covid-19.

Inter Milan, pada Kamis, mengumumkan bahwa selain empat pemain yang dimaksud satu staf klub lain juga dinyatakan positif Covid.

Dengan ditundanya laga Inter Milan, maka pada malam ini hanya tersisa dua laga lain yang sama sekali tak melibatkan tim papan atas. Kedua pertandingan itu adalah Crotone vs Bologna dan Spezia vs Cagliari.

Pertandingan menarik baru akan tersaji pada Ahad malam hingga Senin dinihari. Pada saat itu akan hadir laga Juventus vs Benevento, Fiorentina vs AC Milan, dan AS Roma vs Napoli. Dua laga terakhir akan disiarkan RCTI, sedangkan aksi Juventus ditayangkan RCTI+.

Hasil dan Jadwal Liga Italia

(Pekan ke-28)

Sabtu, 20 Maret 2021

Parma vs Genoa 1-2

21:00 Crotone vs Bologna (Bein Sport 2).

Ahad, 21 Maret 2021

00:00 Spezia vs Cagliari (Bein Sport 2)

02:45 Inter Milan vs Sassuolo (ditunda)

18:30 Verona vs Atalanta (Bein Sport 2)

21:00 Juventus vs Benevento (RCTI+)

21:00 Sampdoria vs Torino (Bein Connect)

21:00 Udinese vs Lazio (Bein Connect).

Senin, 22 Maret 2021

00:00 Fiorentina vs AC Milan (RCTI)

02:45 AS Roma vs Napoli (RCTI).

Klasemen Liga Italia