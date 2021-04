Klasemen Liga Inggris Selasa 6 April: Wolves vs West Ham 2-3, Everton Seri

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Inggris pekan ke-30 pada Selasa dinihari WIB, 6 April 2021, menampilkan hasil: Wolves vs West Ham United 2-3 dan Everton vs Crystal Palace 1-1.

West Ham United berhasil meraih kemenangan 3-2 saat berlaga di kandang Wolves, Molineux Stadium. Mereka langsung unggul tiga gol lewat Jesse Lingard (menit 6), Pablo Fornals (14), dan Jarrod Bowen (38).

Wolves hanya mampu meraih dua gol lewat Leander Dendoncker (44) dan Fabio Silva (68).

Hasil ini menjadi kebangkitan bagi West Ham yang gagal menang dalam dua laga terakhirnya. Mereka kini naik ke posisi keempat klasemen dengan nilai 52, unggul satu poin dari Chelsea yang baru dikalahkan West Brom 2-5.

Wolves gagal menang dalam lima laga terakhirnya dan mengalami dua kekalahan beruntun. Kini mereka menempati posisi ke-14 klasemen dengan nilai 35.

Dalam pertandingan lain, Everton hanya mampu bermain 1-1 saat menjamu Crystal Palace. Meraih gol lewat James Rodriguez (56), Everton kemudian kebobolan lewat gol Michy Batshuayi (86).

Kini Everton menempati posisi kedelapan klasemen dengan nilai 47. Sedangkan Palace di urutan ke-12 dengan nilai 38.

Liga Inggris

(Pekan ke-30)

Sabtu, 3 April 2021

Chelsea vs West Brom 2-5

Leeds United vs Sheffield United 2-1

Leicester vs Manchester City 0-2.

Ahad, 4 April 2021

Southampton vs Burnley 3-2

Newcastle vs Tottenham 2-2

Aston Villa vs Fulham 3-1

Arsenal vs Liverpool 0-3.

Senin, 5 April 2021

Manchester United vs Brighton 2-1.

Selasa, 6 April 2021

Everton vs Crystal Palace 1-1

Wolves vs West Ham 2-3.

Klasemen Liga Inggris

No Tim Main Gol Poin 1 Man City 31 45 74 2 Man United 30 25 60 3 Leicester City 30 19 56 4 West Ham 30 11 52 5 Chelsea 30 16 51 6 Tottenham 30 19 49 7 Liverpool 30 15 49 8 Everton 29 3 47 9 Aston Villa 29 11 44 10 Arsenal 30 5 42 11 Leeds United 30 -1 42 12 Crystal Palace 30 -16 38 13 Southampton 30 -14 36 14 Wolves 30 -11 35 15 Burnley 30 -16 33 16 Brighton 30 -5 32 17 Newcastle 30 -20 29 18 Fulham 31 -17 26 19 West Brom 30 -34 21 20 Sheffield 30 -35 14