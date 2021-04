Jadwal Liga Italia Pekan ke-30, Inter Milan, AC Milan dan Juventus

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Italia pekan ke-30 akan kembali diwarnai oleh tiga laga penting. Inter Milan, AC Milan dan Juventus akan sama-sama menghadapi lawan yang di atas kertas mudah untuk mereka taklukkan.

Inter Milan yang memimpin klasemen sementara akan menghadapi tim di zona degradasi, Cagliari. Skuad asuhan Antonio Conte memiliki modal kuat untuk memenangkan laga ini karena tak terkalahkan dalam 13 laga terakhir.

Rival sekota Inter, AC Milan juga akan menghadapi tim di zona degradasi, AC Parma. AC Milan harus meraih kemenangan jika tak ingin jaraknya dengan Inter Milan semakin jauh. Saat ini saja skuad asuhan Stefano Pioli sudah tertinggal 11 angka dengan menduduki posisi kedua klasemen.

Juventus yang merupakan juara bertahan Liga Italia Seri A dalam sembilan musim terakhir akan menghadapi lawan paling berat dibandingkan kedua rivalnya. Si Nyonya Tua akan menjamu tim sekotanya, Genoa, yang saat ini menempati posisi ke-13 klasemen.

Berikut jadwal Liga Italia pekan ke-30 Liga Italia

Sabtu, 10 April 2021

20.00 WIB - Spezia vs Crotone

23.30 WIB - AC Parma vs AC Milan

Ahad, 11 April 2021

01.45 WIB - Udinese vs Torino

17.30 WIB - Inter Milan vs Cagliari

20.00 WIB - Verona vs Lazio

20.00 WIB - Juventus vs Genoa

20.00 WIB - Sampdoria vs Napoli

23.00 WIB - AS Roma vs Bologna

Senin, 12 April 2021

01.45 WIb - Fiorentina vs Atalanta

Jadwal Liga Italia pekan ke-30 juga akan bergulir pada Selasa dinihari pekan depan. Laga Benevento vs Sassuolo akan bergulir pada 01.45 WIB 13 April 2021. Seluruh laga Liga Italia Seri A akan disiarkan secara langsung oleh beIN Sports.