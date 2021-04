Jadwal Liga Inggris Pekan ke-32, Everton Vs Tottenham Hotspur Malam Ini

Pemain Everton Bernard melakukan selebrasi setelah mencetak gol kemenangan ke gawang Tottenham Hotspur dalam pertandingan babak kelima Piala FA di Goodison Park, Liverpool, 11 Februari 2021. Everton melaju ke babak berikutnya setelah menang 5-4 atas Hotspur. Pool via REUTERS/Jason Cairnduff

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris pekan ke-32 akan diisi oleh laga menarik antara Everton vs Tottenham Hotspur. Sejumlah tim papan atas tak akan bermain akhir pekan ini karena harus melakoni semifinal Piala FA.

Everton dan Tottenham sama-sama masih menyimpan peluang untuk masuk ke posisi lima besar demi memperoleh tiket kompetisi Eropa musim depan.

Tottenham saat ini berada di posisi ketujuh dengan perolehan 49 angka dari 31 laga. Skuad asuhan Jose Mourinho terancam disalip Everton yang mengantongi 48 angka dari 30 laga dan berada di posisi kedelapan klasemen sementara.

Laga menarik lainnya akan mempertemukan dua tim asal London, Arsenal vs Fulham. The Gunners yang kini menempati posisi kesembilan jugaa masih menyimpan peluang untuk meraih posisi lima besar.

Skuad asuhan Mikel Arteta saat ini mengantongi 45 angka terpaut sembilan angka dari Chelsea yang berada di posisi kelima. Sementara Fulham harus meraih kemenangan untuk membuka peluang lolos dari zona degradasi.

Anak asuh Scott Parker saat ini baru mengantongi 26 angka dan duduk di posisi ke-18, tertinggal enam angka dari Newcastle United yang berada di bibir zona aman.

Sementara Manchester United bisa memperpendek jarak dengan pimpinan klasemen Manchester City yang akan melakoni laga semifinal Piala FA kontra Chelsea. United akan menghadapi Burnley, jika menang mereka akan bisa memangkas jarak menjadi delapan angka saja dengan City.

Satu laga pekan ke-32 akan digelar pada Selasa dinihari pekan depan. Liverpool akan melawat ke markas Leeds United yang akhir pekan lalu menumbangkan Manchester City.

Berikut jadwal Liga Inggris pekan ke-32 yang akan dimulai pada Sabtu dinihari nanti:

Sabtu, 17 April 2021

02.00 WIB - Everton vs Tottenham Hotspur

18.30 WIB - Newcastle United vs West Ham United

Ahad, 18 April 2021

02.15 WIB - Wolves vs Sheffield United

19.30 WIB - Arsenal vs Fulham

22.00 WIB - Manchester United vs Burnley

Selasa, 20 April 2021

02.00 WIB - Leeds United vs Liverpool

Seluruh laga Liga Inggris akhir pekan ini akan disiarkan secara langsung oleh Mola TV. Tiga tim papan atas: Manchester City, Chelsea dan Leicester City, absen dari jadwal Liga Inggris akhir pekan ini. Manchester City akan bertemu Chelsea pada semifinal Piala FA sementara Leicester City akan menghadapi Southampton.