Jadwal Bola Live Sabtu 17 April: Liga Inggris, Piala FA, Final Copa del Rey

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari WIB, 18 April, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Piala FA, Liga Italia, Copa del Rey, dan Liga Jerman.

Dari Liga Inggris akan hadir laga pekan ke-32, yakni Newcastle vs West Ham dan Wolves vs Shefield United. Dari Inggris juga akan hadir laga besar di babak semifinal Piala FA, yakni Chelsea vs Manchester City, yang akan disiarkan RCTI.

Dari Liga Italia, akan tersaji rangkaian laga pekan ke-31. Malam ini antara lain akan hadir partai Sampdoria vs Verona, Crotone vs Udinese, Fiorentina vs Sassuolo, dan Cagliari vs Parma.

Sementara itu, ajang Copa del Rey akan menampilkan partai final. Barcelona akan melawan Athletic Bilbao.

Fi Liga Jerman akan tersaji jadwal pekan ke-29, yang antara lain menghadirkan laga Wolfsburg vs Bayern Munchen.

Jadwal bola selengkapnya

Sabtu, 17 April 2021

Liga Inggris

(Pekan ke-32)

18:30 Newcastle vs West Ham (Mola TV).

Liga Italia

(Pekan ke-31)

20:00 Sampdoria vs Verona (Bein Sport 2)

20:00 Crotone vs Udinese (Bein Sport 2)

23:00 Fiorentina vs Sassuolo (Bein Sport 2).

FA Cup

(Babak semifinal)

23:30 Chelsea vs Manchester City (RCTI).

Liga Jerman

(Pekan ke-29)

20:30 Wolfsburg vs Bayern Munchen (Mola TV)

20:30 Augsburg vs Bielefeld (Mola TV)

20:30 Union Berlin vs Stuttgart (Mola TV)

20:30 Freiburg vs Schalke (Mola TV)

20:30 Mgladbach vs Frankfurt (Mola TV)

23:30 Leverkusen vs FC Koln (Net TV).

