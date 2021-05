Romelu Lukaku Pemain Bergaji Terbesar di Inter Milan, Pembayaran Sempat Seret

TEMPO.CO, Jakarta - Inter Milan sudah diambang menjuarai Liga Italia, yang pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir. Mereka diperkuat para pemain bintang dengan gaji yang cukup besar, yang disebutkan sempat tertangguh pembayarannya karena pukulan pandemi Virus Corona.

Romelu Lukaku saat ini merupakan pemain dengan gaji terbesar di klub Serie A itu. Gaji pemain Belgia itu melebihi perolehan pemain bintang lainnya, termasuk Lautaro Martinez, Alexis Sanchez, dan Arturo Vidal.

Lukaku menerima gaji sebesar 142 ribu poundsterling per pekan (setara Rp 2,85 miliar). Tapi, besarnya gaji dia dinilai sebanding dengan kualitas permainan yang ia tampilkan dan sumbangan gol yang diberikan.

Musim ini, Lukaku mampu menorehkan 21 gol dari 32 pertandingan di Serie A Liga Italia 2020/2021. Angka ini tentu lebih baik dibanding torehannya di Manchester United, saat dia hanya mencetak 12 gol dari 32 pertandingan musim 2018/2019.

Berkat sumbangan gol-gol Lukaku pula Inter Milan mapan di puncak klasemen. Mereka sudah mampu meruntuhkan dominasi Juventus.

Meskipun mendapatkan pencapaian gemilang di lapangan, Inter tetap mengalami kesulitan seperti tim-tim lainnya yang terkena dampak pandemi corona virus. Bahkan untuk meringankan pengeluaran, pemilik tim, Sunning Holdings. terpaksa menghentikan operasi timnya di Liga Super Cina.

Kondisi Inter menjadi lebih buruk karena Pirelli memilih mengakhiri kontraknya. Pengaruhnya cukup terasa karena kontrak sponsor dari perusahaan ini bernilai 10 juta pound sterling per tahun (Rp 200 miliar)sejak musim 1995/1996.

Kondisi yang terjadi belakangan disebutkan telah membuat kesulitan dalam menanggung urusan urusan keuangan mereka. Menurut The Sun, terdapat beberapa laporan di Italia mengklaim bahwa Inter gagal membayarkan gaji pemain mereka pada Januari 2021. Namun, akhirnya bisa membayarkannya kembali pada Maret 2021.

Total gaji yang harus dibayarkan oleh Inter pada Maret adalah 1,3 juta poundsterling (Rp 26,1 miliar) per minggunya. Saat ini klub Italia itu sedang berusaha untuk mengejar suntikan dana sebesar 146 juta poundsterling (setara Rp 2 triliun).

Beberapa pemain dengan gaji besar di Inter Milan:

1. Romelu Lukaku 142 ribu poundsterling (Rp 2,85 miliar) per pekan

2. Christian Eriksen 125 ribu poundsterling (Rp 2,5 miliar) per pekan

3. Alexis Sanchez 117 ribu poundsterling (Rp 2,3 miliar) per pekan

4. Arturo Vidal 104 ribu poundsterling (Rp 2 miliar) per pekan.

THE SUN | ANGGIE RIZKI GOVALDI

Baca Juga: Jadwal dan Klasemen Liga Italia: Inter Milan Bisa Juara Malam Ini