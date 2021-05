Jadwal Bola Live Sabtu 8 Mei: Man City dan Bayern Berpeluang Pastikan Gelar

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 8 Mei 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, dan Liga Jerman.

Dari Liga Inggris, Manchester City bisa memastikan gelar juara malam ini. Syaratnya mereka bisa menang atas Chelsea.

Man City kini memuncaki klasemen dengan nilai 80, unggul 13 poin dari Manchester United di posisi kedua, yang baru akan melawan Aston Villa pada Ahad malam. The Citizens bisa tetap juara bila seri atau kalah asalkan MU meraih hasil serupa.

Dari Liga Spanyol, Barcelona vs Atletico Madrid akan jadi sajian menarik dari jadwal pekan ke-35 malam ini. Ini adalah duel yang bisa jadi penentuan dalam perebutan gelar juara.

Atletico kini menempati puncak klasemen dengan nilai 76, unggul dua poin dari Real Madrid dan Barcelona yang ada di bawahnya. Sevilla ada di posisi keempat dengan nilai 70.

Keempat tim inilah yang kini bersaing dalam perebutan gelar juara. Pekan ke-35 ini menjadi lebih menarik karena juga akan menghadirkan laga Real Madrid vs Sevilla pada Senin dinihari.

Dari Liga Italia, klimaks sudah tercipta karena Inter Milan sudah menjadi juara. Tapi masih ada empat pertandingan tersisa, untuk memperebutkan tiket ke Eropa juga memastikan tim yang terdegradasi.

Malam ini antara lain akan hadir laga Spezia vs Napoli, Inter Milan vs Sampdoria, dan Fiorentina vs Lazio.

Dari Liga Jerman akan tersaji laga pekan ke-32, antara lain menyajikan Bayern Munchen vs Borussia Moenchengladbach. Bayern kini memuncaki klasemen, unggul 7 poin dari Leipzig, yang malam ini akan melawan Dortmund.

Bayern Munchen bisa juara bila menang malam ini. Mereka juga tetap bisa jadi kampiun bila gagal menang, asalkan Leipzig meraih hasil sama.

Selanjutnya: Jadwal Bola Selengkapnya