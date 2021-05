Jadwal Liga Inggris dan Klasemen Ahad Malam 9 Mei: Man City Juara Bila MU Kalah

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris pekan ke-35 akan berlanjut Ahad malam, 9 Mei 2021. Manchester City bisa merayakan gelar juaranya yang tertunda pada malam ini.

Manchester City belum bisa merayakan gelar pada Sabtu malam. Tim asuhan Pep Guardiola itu kalah 1-2 dari Chelsea.

Namun, gelar itu bisa saja diraih malam ini saat mereka tak bertanding. Syaratnya, Manchester United harus kalah.

MU akan berlaga di kandang Aston Villa, mulai 20.05 WIB. Setan Merah saat ini menempati posisi kedua klasemen dengan nilai terpaut 13 poin dari Man City. Dengan lima laga tersisa bagi MU, maka Man City akan dipastikan menjadi juara bila rivalnya itu kalah.

Bila benar-benar juara, Manchester City akan meraih gelar Premier League kelimanya, menyamai torehan Chelsea. Keduanya hanya akan kalah dari Manchester United yang sudah juara 13 kali.

Aston Villa tak akan jadi lawan mudah bagi Man Untied. Tim itu kini menempati posisi ke-11 klasemen. Dalam dua pertamuan terakhir, Villa sempat sekali mengalahkan MU, dengan skor 1-0 dalam laga persahabatan. Pada putaran pertama Liga Inggris lalu, MU menang 2-1.

Selain laga Aston Villa vs Manchester United, malam ini juga akan ada pertandingan Arsenal vs West Bromwich Albion dan West Ham United vs Everton.

