Jose Mourinho Ajak Walter Samuel Ikut Tangani AS Roma

TEMPO.CO, Jakarta - Jose Mourinho mulai mempersiapkan tim pelatih yang akan membantunya menangani AS Roma mulai musim depan. The Special One dikabarkan menawari Walter Samuel untuk menjadi asistennya dan pemandu bakat senior Leicester City, Jose Fontes.

Il Corriere dello Sport mengonfirmasi Fontes akan menjadi Chief Scout Roma, menggantikan Ricardo Formosinho, yang akan melanjutkan karier kepelatihannya di Sudan.

Menurut laporan itu, Mourinho juga mengajak Samuel yang merupakan mantan bek Roma dan Inter untuk bergabung dengannya.

Samuel memenangkan gelar Serie A Liga Italia bersama Giallorossi pada 2000/01. Dia juga bagian dari tim legendaris Inter Milan yang dilatih Mourinho yang memenangkan treble pada 2010.

Mantan pemain timnas Argentina itu memenangkan tujuh trofi bersama Mourinho di Inter Milan. Saat ini, Walter Samuel merupakan asisten Lionel Scaloni di timnas Argentina. Dia dikabarkan tergoda tawaran mantan bosnya itu, tetapi baru akan pindah ke Roma setelah Copa America.

Jose Mourinho menjadi pengganti Paulo Fonseca sebagai pelatih kepala AS Roma. Klub mengumumkan penunjukkannya pada 4 Mei lalu.

FOOTBALL ITALIA