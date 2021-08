Jadwal Liga Inggris Pekan Pertama, Ini Siaran Langsungnya

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris musim 2021-2022 akan dibuka dengan laga Brentford vs Arsenal pada Sabtu dinihari nanti, 14 Agustus 2021. Selain itu ada juga sejumlah laga panas.

Brentford merupakan satu dari tiga tim yang berstatus sebagai tim promosi di Liga Inggris musim ini. Dua tim lainnya adalah Norwich City dan Watford.

Juara bertahan Manchester City akan langsung menghadapi lawan berat Tottenham Hotspur. Laga ini sangat menarik karena dibumbui oleh upaya Manchester City untuk memboyong penyerang Tottenham, Harry Kane.

Hingga hari ini, City disebut masih belum menyerah untuk mendapatkan Kane meskipun Tottenham tegas menyatakan tak akan menjual top skor Liga Inggris musim lalu tersebut. Kane sendiri disebut baru mulai berlatih bersama skuad Tottenham pada hari ini, Jumat 13 Agustus 2021, setelah sempat mangkir karena memperpanjang masa liburannya secara sepihak.

Selain itu ada juga duel sesama klub London antara Chelsea vs Crystal Palace. The Blues baru saja mengumumkan rekrutan perdananya pada bursa transfer musim panas ini.

Mereka mendapatkan penyerang Romelu Lukaku dari Inter Milan dengan nilai yang membuat dia menjadi pemain termahal di Liga Inggris. Belum jelas apakah Chelsea akan langsung memainkan Lukaku pada laga perdananya di Liga Inggris musim ini.

Sementara Liverpool dan Manchester United mendapatkan lawan yang relatif lebih ringan. Skuad asuhan Jurgen Klopp hanya akan menghadapi tim promosi Norwich City sementara United menjamu Leeds United.

Sabtu, 14 Agustus 2021

02:00 Brentford vs Arsenal

18:30 Manchester United vs Leeds United

21:00 Burnley vs Brighton & Hove Albion

21:00 Chelsea vs Crystal Palace

21:00 Everton vs Southampon

21:00 Leicester City vs Wolves

21:00 Watford vs Aston Villa

23:30 Norwich City vs Liverpool.

Ahad, 15 Agustus 2021

20:00 Newcastle United vs West Ham United

22:30 Tottenham Hotspur vs Manchester City.

Seluruh laga pada jadwal Liga Inggris musim 2021-2022 akan disiarkan secara langsung oleh MolaTV.

