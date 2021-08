Klasemen Liga Prancis Pekan Kedua: PSG Sempurna, Lille Belum Pernah Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Memasuki pekan kedua, persaingan Liga Prancis berbeda jauh dari musim sebelumnya. Paris Saint-Germain (PSG) terus menang, sedangkan juara bertahan Lille belum meraih satu pun kemenangan.

Pada pertandingan Sabtu malam, Lille takluk 0-4 saat menjamu Nice. Mereka takluk oleh dua gol Kasper Dolberg serta gol-gol Hichem Boudaoui dan Amine Gouiri (penalti).

Kekalahan kandang itu lebih terasa menyakitkan bagi Lille. Kubu lawan dilatih Christophe Galtier, yang musim lalu mengantar mereka menjadi juara.

Hasil ini juga membuat mereka gagal menang dalam dua laga awalnya. Sebelummya Lille ditahan Metz 3-3.

Pada laga lain, PSG mengalahkan Strasbourg dengan skor 4-2 di Stadion Parc des Princes. Gol-gol kemenangan PSG dicetak oleh Mauro Icardi, Kylian Mbappe, Julian Draxler dan Pablo Sarabia. Sedangkan Strasbourg, yang harus menuntaskan laga dengan 10 pemain, meraih gol lewat Kevin Gameiro dan Ludovic Ajorque.

Sebelum laga kandangnya itu, PSG memamerkan jajaran rekrutan baru mereka, yakni Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, dan Georginio Wijnaldum. Para pemain itu berdiri di tengah lapangan mengenakan kaus bertuliskan "We Are Paris" sembari menyapa para penggemar Les Parisiens.

Messi, Ramos dan Donnarumma kemudian menyaksikan laga tersebut dari tribun VIP. Sedangkan Hakimi dan Wijnaldum ikut bermain.

PSG saat ini memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 laga. Tapi, posisinya masih bisa digeser Angers, Marseille, dan Clermont Foot yang sama-sama memenangi laga pertamanya dan belum menjalani jadwal pekan kedua.

Hasil dan Jadwal Liga Prancis

(matchday kedua)

Hasil

Lorient vs Monaco 1-0

22:00 Lille vs Nice 0-4

Paris Saint-Germain vs Strasbourg 4-2

Jadwal berikutnya

Ahad, 15 Agustus 2021

18:00 Angers vs Lyon

20:00 Brest vs Rennes

20:00 Clermont Foot vs Troyes

20:00 Nantes vs Metz

20:00 Reims vs Montpellier

22:00 Lens vs Saint-Etienne

Senin, 16 Agustus 2021

01:45 Marseille vs Bordeaux.

Klasemen Liga Prancis