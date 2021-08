Jadwal Bola Selasa 17 Agustus: Piala Super Jerman, Liga Champions, Liga Europa

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Selasa malam hingga Rabu dinihari, 18 Agustus 2021, akan menyajikan pertandingan Piala Super Jerman, Liga Champions, dan Liga Europa.

Dari Piala Super Jerman, laga Borussia Dortmund vs Bayern Munchen akan hadir Rabu dinihari. Dortmund akan tampil sebagai juara Piala Jerman (DFB Pokal), sedangkan Bayern merupakan juara Bundesliga.

Dortmund akan tampil ke-11 kalinya di Piala Super Jerman. Mereka pernah enam kali juara. Bayern akan tampil untuk ke-15 kalinya dan mengejar gelar kedelapan dalam laga di kandang Dortmund ini.

Dari arena Liga Champions akan hadir tiga pertandingan yang merupakan bagian dari jadwal playoff pertama, termasuk Monaco vs Shakhtar Donetsk. Sedangkan Liga Europa akan menghadirkan satu laga pertama babak playoff.

Simak jadwal bola Rabu dinihari, 18 Agustus 2021:

Piala Super Jerman

01:30 Borussia Dortmund vs Bayern Munchen (Mola TV).

Liga Champions

(laga pertama playoff)

02:00 FC Salzburg vs Broendby IF

02:00 FC Sheriff vs Dinamo Zagreb

02:00 Monaco vs Shakhtar Donetsk.

Liga Europa

(leg pertama playoff)

02:00 FK Crvena Zvezda vs CFR Cluj.

