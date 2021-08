Jadwal Liga Champions Selasa 24 Agustus: PSV Eindhoven vs Benfica Live di SCTV

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Selasa malam dan Rabu malam, 25 Agustus 2021, akan menampilkan pertandingan Liga Champions. Enam laga leg kedua babak playoff akan tersaji, dua di antaranya disiarkan langsung SCTV.

Salah satu laga yang tayang langsung itu adalah PSV Eindhoven vs SL Benfica, pada Rabu dinihari nanti. PSV Eindhoven yang bertindak sebagai tuan rumah membawa beban besar karean sudah tertinggal 1-2.

Selain partai PSV vs Benfica, malam ini juga ada pertandingan Ludogorets vs Malmo dan Ferencvaros vs Young Boys.

Siaran langsung SCTV lainnya akan hadir pada Kamis dinihri, menampilkan laga Shakhtar Donetsk vs AS Monaco. Tim tuan rumah sudah unggul 1-0 pada pertemuan pertama lalu.

ADVERTISEMENT

Jadwal Liga Champions

(leg kedua playoff)

Rabu, 25 Agustus 2021

02:00 PSV Eindhoven vs Benfica (SCTV)

(skor sementara 1-2).

02:00 Ludogorets vs Malmo

(skor sementara 0-2).

02:00 Ferencvaros vs Young Boys

(skor sementara 2-3).

Kamis, 26 Agustus 2021

02:00 Shakhtar Donetsk vs AS Monaco (SCTV)

(skor sementara 1-0).

02:00 Dinamo Zagreb vs Sheriff

(skor sementara 0-3).

02:00 Brondby vs RB Salzburg

(skor sementara 1-2).

Enam tim yang lolos dari babak playoff ini akan berlaga di babak utama atau babak penyisihan grup. Pengundiannya akan dilakukan Jumat malam, 27 Agustus 2021.