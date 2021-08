Jadwal Liverpool vs Chelsea di Liga Inggris Pekan Ketiga, Live di SCTV

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liverpool vs Chelsea akan hadir pada pekan ketiga Liga Inggris, di Anfield, Sabtu, 28 Agustus 2021. Pertandingan akan berlangsung mulai 23:30 WIB dan disiarkan langsung SCTV.

Ini akan jadi bentrok dua calon kuat juara, bersama Manchester City dan Manchester United, di kompetisi Liga Inggris musim ini. Pada dua pekan sebelumnya, kedua tim sama-sama berhasil meraih kemenangan.

Kedua tim juga sama-sama tak kebobolan dalam dua laga awalnya. Liverpool menang atas Norwich (3-0) dan Burnley (2-0). Sedangkan Chelsea mengalahkan Crystal Palace (3-0) dan Arsenal (2-0).

Liverpool hanya kalah dua kali dari 13 pertemuan Premier League terakhir mereka dengan Chelsea (menang 6, seri 5). Namun, salah satu kekalahan itu terjadi dalam kontes terakhir di bulan Maret, yakni dengan skor 0-1 di Anfield.

ADVERTISEMENT

Catatan kemenangan tandang Chelsea di kandang Liverpool (7) di Liga Inggris termasuk mengesankan. Hanya Manchester United (12) yang mampu melebihinya.

Pemain baru Chelsea, Romelu Lukaku, akan tampil kembali setelah menyumbang gol dalam debutnya. Namun, ia memiliki catatan buruk saat menghadapi Liverpool. Setelah mencetak empat gol dalam empat penampilan pertamanya di Liga Inggris melawan The Reds, ia hanya mencetak satu gol dalam 11 pertandingan berikutnya.

Laga Liverpool vs Chelsea menjadi bagian dari jadwal pekan kedua Liga Inggris. Laga menarik lainnya adalah Manchester City vs Arsenal (Sabtu malam) serta Tottenham vs Watford dan Wolves vs Manchester United (Ahad malam).

PREMIER LEAGUE, WHOSCORED