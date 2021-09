Jadwal Liga Inggris Pekan Kelima, Ada Tottenham Vs Chelsea, West Ham vs MU

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris pekan kelima akan kembali diwarnai sejumlah laga panas. Dua tim papan atas, Chelsea dan Manchester United akan menghadapi laga yang cukup berat.

Manchester United yang memimpin klasemen sementara akan menyambangi markas West Ham. Ini merupakan satu dari dua laga kontra West Ham yang akan dihadapi skuad Setan Merah hanya dalam janga waktu empat hari. Kamis pekan depan, mereka akan gantian menjamu West Ham di Stadion Old Trafford pada ajang Carabao Cup.

Chelsea yang berada di peringkat kedua akan menjalani derbi London kontra Tottenham Hotspur. The Blues yang memulai musim dengan sangat positif akan sedikit diuntungkan karena memiliki waktu istirahat lebih banyak satu hari. Chelsea bermain di Liga Champions pada Rabu dini hari sementara Tottenham bermain di Liga Conference pada Kamis dini hari.

Dua tm lainnya yang belum mengalami kekalahan musim ini dan memiliki perolehan angka sama dengan Manchester United serta Chelsea, Liverpool dan Everton, akan menghadapi laga yang relaitf lebih mudah. Liverpool akan menjamu Crystal Palace sementara Everon menyambangi markas Aston Villa.

Juara bertahan Manchester City juga mendapatkan lawan yang cukup mudah. Skuad asuhan Pep Guardiola yang pada laga Kamis kemarin menang besar 6-3 atas RB Leipzig akan menghadapi Southampton yang belum meraih satu pun kemenangan musim ini.

Berikut jadwal Liga Inggris pekan kelima:

Sabtu, 18 September 2021

02:00 Newcastle vs Leeds Utd

18:30 Wolves vs Brentford

21:00 Burnley vs Arsenal

21:00 Liverpool vs Crystal Palace

21:00 Manchester City vs Southampton

21:00 Norwich vs Watford

23:30 Aston Villa vs Everton (SCTV).

Ahad, 19 September 2021

20:00 Brighton vs Leicester

20:00 West Ham vs Manchester United

22:30 Tottenham Hotspur vs Chelsea (SCTV).

Selain ditayangkan oleh SCTV, seluruh laga Liga Inggris pekan kelima akan ditayangkan oleh MolaTV. Preview laga Tottenham vs Chelsea, West Ham vs Manchester United dan laga Liga Inggris lainnya bisa anda baca di tempo.co.