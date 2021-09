Klasemen Liga Spanyol Setelah Atletico Madrid Ditahan Bilbao 0-0

TEMPO.CO, Jakarta - Atletico Madrid hanya mampu meraih hasil imbang 0-0 saat menjamu Athletic Bilbao dalam lanjutan Liga Spanyol pekan kelima di Wanda Metropolitano, Sabtu. Mereka naik puncak klasemen, tapi rawan tergeser lagi.

Dalam pertandingan di kandang sendiri itu, Atletco Madrid kesulitan menjebol pertahanan lawan yang kokoh. Kondisi makin sulit bagi tim asuhan Diego Simeone itu setelah harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-78.

Joao Felix diusir keluar lapangan. Pemain timnas Portugal itu mendapat kartu kuning kedua dari wasit akibat melakukan protes berlebihan.

Dengan tambahan satu angka itu Atletico kini ada di puncak klasemen dengan torehan 11 angka. Mereka hanya unggul satu angka dari Real Madrid dan Valencia yang belum memainkan jadwla pekan kelima.

Bilbao berada di urutan keempat dengan sembilan poin. Mereka unggul dua poin dari Barcelona yang ada di posisi kesembilan.

Real Madrid akan menghadapi Valencia pada Senin dinihari nanti. Sedangkan Barcelona akan melawan Granada sehari kemudian.

Liga Spanyol Pekan Kelima

(live beIN Sport)

Hasil

Celta Vigo vs Cadiz 1-2

Rayo Vallecano vs Getafe 3-0

Atletico Madrid vs Ath Bilbao 0-0

Elche vs Levante 1-1

Alaves vs Osasuna 0-2.

Jadwal berikutnya

Ahad, 19 September 2021

19:00 Mallorca vs Villarreal

21:15 Real Sociedad vs Sevilla

22:30 Real Betis vs Espanyol.

Senin, 20 Septeber 2021

02:00 Valencia vs Real Madrid.

Selasa, 21 Septeber 2021

02:00 Barcelona vs Granada.

Klasemen Liga Spanyol