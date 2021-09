Top Skor Liga Italia Pekan Keempat: Ciro Immobile Tertajam

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian jadwal Liga Italia pekan keempat sudah usai digelar. Ciro Immobile tampil sebagai top skor sementara.

Ciro Immobile menyumbang gol saat Lazio bermain imbang 2-2 dengan Cagliari pada pekan keempat ini. Gol itu merupakan yang kelima di Serie A musim ini.

Ia kini menempati puncak daftar top skor dengan lima gol. Ia unggul satu gol dari Joao Pedro, yang juga menyumbang gol dalam laga Lazio vs Cagliari.

Yang menarik, Napoli yang kini memuncaki klasemen, tak menempatkan pemainnya di posisi tiga besar daftar top skor. Klub itu memiliki Kalidou Koulibaly yang mengemas dua gol, terbanyak di antara rekan setimnya.

Persaingan perebutan posisi top skor akan berlangsung pada pekan kelima, tengah minggu ini. Selasa malam ini, 21 September 2021m antara lain ada laga Bologna vs Genoa, Atalanta vs Sassuolo, dan Fiorentina vs Inter Milan.

Top Skor Liga Italia hingga Pekan Keempat:

5 gol: Ciro Immobile (Lazio)

4 gol: Joao Pedro (Cagliari)

3 gol: Edin Dzeko (Inter), Lorenzo Pellegrini (AS Roma), Jordan Veretout (AS Roma), Lautaro Martinez (Inter), Dusan Vlahovic (Fiorentina).