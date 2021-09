Jadwal Liga Italia Akhir Pekan Ini: Lazio Vs AS Roma, Inter Vs Atalanta

TEMPO.CO, Jakarta - Derbi antara Lazio vs AS Roma akan menghiasi jadwal Liga italia pada akhir pekan ini. Juara bertahan Inter Milan juga akan menghadapi laga berat karena harus meladeni Atalanta.

Pada akhir pekan kemarin, AS Roma baru saja menelan kekalahan perdananya musim ini. Skuad asuhan Jose Mourinho dikejutkan dengan performa tim papan bawah Verona yang meraih kemenangan dengan skor 3-2.

Skuad Serigala Ibu Kota langsung bangkit dengan menumbangkan Udinese 1-0 pada laga dini hari tadi. Alhasil, mereka kini menempati posisi keempat klasemen sementara dengan perolehan 12 angka dari lima laga.

Sementara Lazio mendapatkan rentetan empat hasil buruk di semua kompetisi. Di Liga Italia, mereka sempat ditumbangkan AC Milan 0-2 dan hanya bermain imbang 2-2 dengan Cagliari dan 1-1 dengan Torino pada Kamis kemarin. Anak asuh Maurizio Sarri kini menempati posisi ketujuh klasemen dengan perolehan delapan angka dari lima laga.

Di Liga Europa, langkah pasukan Elang Ibu Kota juga diganjal dengan kekalahan 0-1 dari tim asal Turki Galatasaray.

Sementara juara bertahan Inter Milan juga akan menghadapi laga berat karena menjamu tim yang beberapa musim terakhir selalu menduduk posisi empat besar, Atalanta. Inter Milan memiliki modal cukup apik untuk menghadapi laga ini dengan kemenangan 6-1 atas Bologna dan 3-1 dari Fiorentina. Inter sejauh ini menduduki posisi kedua dengan perolehan 13 angka dari lima laga, tertinggal dua angka dari Napoli yang berada di puncak.

Atalanta juga datang ke Stadion San Siro dengan modal dua kemenangan beruntun. Skuad asuhan Gian Piero Gasperini berhasil menumbangkan Salernitana 1-0 dan Sassuolo 2-1.

Napoli mendapatkan lawan yang lebih mudah. Mereka hanya akan menjamu Cagliari yang saat ini menghuni zona degraadasi. Cagliari belum meraih satu pun kemenangan sementara Napoli menyapu bersih 15 angka dari lima laga.

Dua tim besar lainnya, AC Milan dan Juventus, juga akan menghadapi lawan yang cukup mudah. AC Milan akan bertandang ke markas Spezia sementara Juventus menjamu Sampdoria.

Berikut jadwal Liga Italia akhir pekan ini:

Sabtu, 25 September 2021

20.00 WIB - Spezia vs AC Milan

23.00 WIB - Inter Milan vs Atalanta

Ahad, 26 September 2021

01.45 WIB - Genoa vs Verona

17.30 WIB - Juventus vs Sampdoria

20.00 WIB - Udinese vs Fiorentina

20.00 WIB - Sassuolo vs Salernitana

20.00 WIB - Empoli vs Bologna

23.00 WIB - Lazio vs AS Roma

Senin, 27 September 2021

01.45 WIB - Napoli vs Cagliari

Selasa, 28 September 2021

01.45 WIB - Venezia vs Torino

Seluruh laga pada jadwal Liga Italia akhir pekan ini akan disiarkan oleh beIN Sports. Setelah itu, pada tengah pekan depan, Juventus, AC Milan, Inter Milan dan Atalanta akan berkonsentrasi di Liga Champions.

Baca: Jadwal Liga Spanyol Akhir Pekan: Real Madrid Vs Villarreal, Barcelona Vs Levante