Jadwal Liga Spanyol Akhir Pekan: Real Madrid Vs Villarreal, Barcelona Vs Levante

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Spanyol akhir pekan ini akan diwarnai dengan dua laga penting. Pimpinan klasemen Real Madrid akan menghadapi Villarreal sementara Barcelona menghadapi Levante.

Real Madrid saat ini berada di puncak klasemen dengan raihan 16 angka dari enam laga. Mereka unggul dua angka dari pesaing terdekat sekaligus rival sekotanya, Atletico Madrid.

Skuad asuhan Carlo Ancelotti akan menjamu juara Liga Europa musim lalu Villarreal. Pasukan Kapal Selam Kuning mengawali musim ini dengan hasil kurang memuaskan. Anak asuh Unai Emery hanya meraih satu kemenangan dari lima laga awal, sisanya mereka hanya bermain imbang. Alhasil Villarreal terdampar di posisi ke-12 klasemen Liga Spanyol untuk sementara waktu.

Laga Barcelona vs Levante juga tak kalah pentingnya. Sejak jeda internasional usai tengah bulan lalu skuad asuhan Ronald Koeman praktis belum mendapatkan kemenangan.

Barcelona dikalahkan oleh Bayern Munchen di Liga Champions dan bermain imbang dengan Granada dan Cadiz pada dua laga Liga Spanyol. Gerard Pique cs pun kini bertengger di posisi ketujuh klasemen dengan perolehan sembilan angka dari lima laga.

Levante yang akan menjadi tamu di Stadion Camp Nou juga memiliki rapor buruk di awal musim ini. Mereka belum meraih satu pun kemenangan dari enam laga dengan hanya bermain imbang empat kali dan kalah dua kali. Skuad asuhan Paco Lopez pun kini berada di bibir jurang degradasi, posisi ke-16.

Sementara Atletico Madrid akan mendapatkan lawan yang cukup mudah. Mereka hanya akan menyambangi markas tim di dasar klasemen Alaves. Alaves selalu kalah dalam lima laga awal.

Berikut jadwal Liga Spanyol akhir pekan ini:

Sabtu, 25 September 2021

19.00 WIB - Alaves vs Atletico Madrid

21.15 WIB - Valencia vs Athletic Bilbao

23.30 WIB - Sevilla vs Espanyol

Ahad, 26 September 2021

02.00 WIB - Real Madrid vs Villarreal

19.00 WIB - Mallorca vs Osasuna

21.15 WIB - Barcelona vs Levante

23.30 WIB - Rayo Vallecano vs Cadiz

23.30 WIB - Real Sociedad vs Elche

Senin, 27 September 2021

02.00 WIB - Real Betis vs Getafe

02.00 WIB - Celta Vigo vs Granada

Seluruh jadwal Liga Spanyol akhir pekan ini akan disiarkan secara langsung oleh beIN Sports. Setelah itu, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Villarreal dan Sevilla akan berkonsentrasi di Liga Champions pada tengah pekan depan.

