Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-6: Kejutan Berlanjut, Arsenal Hantam Spurs 3-1

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian hasil yang menarik tersaji pada pekan keenam Liga Inggris. Pergeseran dalam posisi klasemen pun cukup drastis terjadi.

Pada Ahad malam, Arsenal mampu menang 3-1 saat menjamu Tottenham Hotspur di Emirates Stadium. Hasil ini menjadi kejutan bila melihat performa kedua tim di awal musim: Arsenal kedodoran dan Spur meyakinkan.

Dalam laga itu, Arsenal meraih gol lewat Emile Smith Rowe, Pierre Emerick Aubameyang, dan Bukayo Saka. Sedangkan gol Spurs diceploskan Son Heung-min.

Dengan hasil ini, Arsenal kini menempati posisi ke-10 dengan nilai 9, unggul selisih gol dari Tottenham yang melorot ke urutan ke-11.

Pada pekan ini, tiga tim papan atas juga gagal menang. Chelsea dikalahkan Manchester City 0-1, Manchester United takluk dari Aston Villa 0-1, sedangkan Liverpool ditahan Brentford.

Kini, Liverpool memuncaki klasemen dengan nilai 14, diikuti Manchester City dengan nilai 13. Chelsea dan MU juga mengemas nilai 13, tapi kalah dalam selisih gol.

Hasil Liga Inggris

(Pekan keenam)

Southampton vs Wolves 0-1

Arsenal vs Tottenham Hotspur 3-1.

Hasil hari sebelumnya

Chelsea vs Manchester City 0-1

Manchester United vs Aston Villa 0-1

Leicester City vs Burnley 2-2

Everton vs Norwich City 2-0

Leeds United vs West Ham 1-2

Watford vs Newcastle 1-1

Brentford vs Liverpool 3-3.

Selasa, 28 September 2021

02:00 WIB Crystal Palace vs Brighton (Mola TV).

Klasemen Liga Inggris