Jadwal Liga Inggris Akhir Pekan Ini: Liverpool vs Manchester City Live diSCTV

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris akan memasuki pekan ketujuh. Rangkaian pertandingannya akan bergulir akhir minggu ini, dua di antaranya akan disiarkan live di SCTV.

Salah satu pertandingan yang ditayangkan langsung itu adalah Liverpool vs Manchester City, pada Ahad malam. Ini akan jadi bentrokan dua tim penghuni posisi dua besar klasemen.

Liverpool saat ini memuncaki klasemen dengan nilai 14. Man City, yang merupakan juara bertahan, ada di urutan kedua dengan nilai 13, sama dengan empat tim lain di bawahnya.

Pekan lalu, Liverpool baru ditahan Brentford 3-3. Sedangkan Man City berhasil mengalahkan Chelsea 1-0.

Laga live lainnya adalah Brighton vs Arsenal, Sabtu malam. Brighton tampil apik musim ini dan kini menempati posisi keenam dengan nilai 13, unggul 4 poin dari lawannya yang ada di posisi ke-10. Namun, The Gunners tengah dalam tren positif dan terus menang dalam tiga laga terakhirnya.

Jadwal Liga Inggris pekan ini juga akan menampilkan laga Manchester United vs Everton, Chelsea vs Southampton, Crystal Palace vs Leicester City, dan Tottenham Hotspur vs Aston Villa.

Jadwal Liga Inggris

(Pekan ketujuh

Sabtu, 2 Oktober 2021

18:30 Manchester United vs Everton

21:00 Burnley vs Norwich City

21:00 Chelsea vs Southampton

21:00 Leeds United vs Watford

21:00 Wolves vs Newcastle UNited

23:30 Brighton vs Arsenal (SCTV).

Ahad, 3 Oktober 2021

20:00 Crystal Palace vs Leicester City

20:00 Tottenham Hotspur vs Aston Villa

20:00 West Ham United vs Brentford

22:30 Liverpool vs Manchester City (SCTV).

Catatan: Jadwal siaran langsung tersebut bisa sewaktu-waktu berubah sesuai kebijakan stasiun televisi.

Klasemen Liga Inggris