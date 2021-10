Jadwal Bola Sabtu Malam 9 Oktober: Ada Aksi Timnas Inggris dan Portugal

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 10 Oktober 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa dan laga uji coba.

Timnas Inggris akan bermain di kandang Andorra. Tim Tiga Singa saat ini memuncaki klasemen Grup I dengan nilai 16 dari 6 laga. Mereka unggul 4 poin dari Albania di posisi kedua. Andorra ada di posisi kelima dari 6 peserta dengan nilai 3.

Rangkaian jadwal kualifikasi lainnya akan menampilkan Polandia vs San Marino, Swiss vs Irlandia Utara, dan Swedia vs Kosovo.

Pada Ahad dinihari nanti juga akan ada pertandingan uji coba antara Portugal dan Qatar.

Jadwal bola selengkapnya

Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa

(live Mola TV)

Sabtu, 9 Oktober 2021

20:00 Lithuania vs Bulgaria

20:00 Kazakhstan vs Bosnia

23:00 Azerbaijan vs Irlandia

23:00 Swedia vs Kosovo

23:00 Georgia vs Yunani

23:00 Finlandia vs Ukraina

23:00 Skotlandia vs Israel.

Ahad, 10 Oktober 2021

Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa

(live Mola TV)

01:45 Luksembourg vs Serbia

01:45 Swiss vs Irlandia Utara

01:45 Kep Faroe vs Austria

01:45 Moldova vs Denmark

01:45 Andorra vs Inggris

01:45 Hungaria vs Albania

01:45 Polandia vs San Marino

Laga Uji Coba

02:15 Portugal vs Qatar (Mola TV).

Perebutan Posisi Ketiga UEFA Nations League

20:00 Italia vs Belgia (Mola TV).

Senin, 11 Oktober 2021

Final UEFA Nations League

01:45 Spanyol vs Prancis (Mola TV).

Kualifikasi Piala Dunia Zona Conmebol

(live Mola TV)

03:00 Bolivia vs Peru

03:30 Venezuela vs Ekuador

04:00 Kolombia vs Brasil

06:30 Argentina vs Uruguay

07:00 Cile vs Paraguay.