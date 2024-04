Jadwal Bola Kamis Malam 11 April 2024: Liverpool, AC Milan, Bayer Leverkusen di Liga Europa; Juga Ada Liga Conference

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Kamis malam hingga Jumat dinihari, 11-12 April 2024, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Europa dan Liga Conference. Leg pertama perempat final akan tersaji di kedua kompetisi itu.

Liga Europa akan menghadirkan sejumlah laga menarik. Salah satunya adalah Liverpool vs Atalanta. Dua tim asal Inggris dan Italia ini berlangsung di Anfield mulai 02.00 WIB, dengan disiarkan langsung SCTV.

Duel sesama tim Italia juga akan tersaji: AC Milan vs AS Roma. Pada pertemuan pertama, Milan akan lebih dahulu menjadi tuan rumah.

Di Liga Italia, kedua tim terpaut cukup jauh. Milan ada di posisi kedua, meski sudah terpaut jauh dari Inter Milan yang ada di atasnya, dengan nilai 68. Roma menempati urutan kelima klasemen dengan nilai 55.

Pertandingan lain yang tak kalah menarik adalah Bayer Leverkusen vs West Ham. Leverkusen, yang dilatih Xabi Alonso, tengah berjuang mewujudkan treble. Mereka sudah hampir menjadi juara Liga Jerman dan sudah lolos ke Piala Jerman.

Sementara itu, dari Liga Conference, pertandingan leg pertama perempat final antara lain akan diisi laga Aston Villa vs Lille dan Viktoria Plzen vs Fiorentina.

Jadwal Liga Europa

(Leg pertama perempat final)

Jumat, 12 April 2024

02:00 AC Milan vs AS Roma - Vidio

02:00 Bayer Leverkusen vs West Ham - Vidio

02:00 Benfica vs Marseille - Vidio

02:00 Liverpool vs Atalanta - SCTV, Vidio.

Jadwal Liga Conference

(Leg pertama perempat final)

Kamis, 11 April 2024

23:45 Olympiacos vs Fenerbahce - Vidio

23:45 Plzen vs Fiorentina - Vidio.

Jumat, 12 April 2024

02:00 Aston Villa vs Lille - Vidio

02:00 Club Brugge vs PAOK - Vidio.

