Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2022: Portugal Menang, Inggris Seri, Denmark Lolos

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil bola pada Rabu dinihari WIB, 13 Oktober 2021, menampilkan rangkaian pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa. Timnas Portugal menang besar, Inggris tertahan, sedangkan Denmark lolos ke putaran final.

Timnas Portugal, yang berlaga di Grup A, menang 5-0 saat menjamu Luksemburg. Cristiano Ronaldo memborong tiga gol, dua di antaranya dari titik penalti. Gol lainnya diceploskan Bruno Fernandes dan Joao Palhinha.

Ini menjadi kemenangan keempat yang diraih Portugal secara beruntun. Mereka menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 16, tertinggal satu angka dari Serbia, yang dalam laga lain mengalahkan Azerbaijan 3-1. Luksemburg di posisi ketiga dengan nilai 6.

Dalam pertandingan di Grup I, Timnas Inggris hanya mampu bermain 1-1 saat menjamu Hungaria di Wembley. Kebobolan lebih dahulu oleh penalti Roland Sallai, Inggris membalas lewat gol John Stones.

Ini menjadi hasil seri kedua yang dialami Inggris dalam tiga laga terakhirnya. Mereka masih memuncaki klasemen dengan nilai 20, unggul tiga poin dari Polandia yang ada di posisi kedua dan baru mengalahkan Albania 1-0. Hungaria di urutan keempat dengan nilai 11.

Dalam pertandingan di Grup F, Timnas Denmark menang 1-0 atas Austria. Kemenangan yang dipastikan oleh gol Joakim Maehle itu mengantar Denmark lolos ke putaran final, menyusul Jerman yang melaju sehari sebelumnya.

Denmark kini mengemas nilai 24 dari 8 laga. Dengan dua pertandingan tersisa, nilainya tak mungkin lagi dikejar oleh Skotlandia (17).

Sementara itu, dalam laga lin, Swedia mengalahkan Yunani 2-0, Swiss menekuk Lithuania 4-0, dan Ukraina ditahan Bosnia 1-1.

Hasil kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa

Grup A

Portugal vs Luksemburg 5-0

Serbia vs Azerbaijan 3-1.

Grup B

Kosovo vs Georgia 1-2

Swedia vs Yunani 2-0.

Grup C

Bulgaria vs Irlandia Utara 2-1

Lithuania vs Swiss 0-4.

Grup D

Ukraina vs Bosnia 1-1.

Grup F

Denmark vs Austria 1-0

Kepulauan Faroe vs Skotlandia 0-1

Israel vs Moldova 2-1.

Grup I

Albania vs Polandia 0-1

Inggris vs Hungaria 1-1

San Marino vs Andorra 0-3.