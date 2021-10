Jadwal Bola Ahad 31 Oktober: Liga 1, Inter, Napoli, Atletico, Juga Roma vs Milan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Ahad malam hingga Senin dinihari, 1 November 2021, akan menyajikan pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman, Liga Prancis, juga Liga 1.

Liga Inggris akan menghadirkan jadwal pekan ke-10. Malam ini ada dua partai yang akan berlangsung, yakni Norwich City vs Leeds United dan Aston Villa vs West Ham United. Pertandingan Aston Villa dijadwalkan akan disiarkan langsung SCTV.

Dari Liga Italia ada laga besar AS Roma vs AC Milan yang akan disiarkan RCTI. Selain itu ada pertandingan Inter Milan vs Udinese dan Salernitana vs Napoli.

Liga Spanyol akan menghadirkan laga Atletico Madrid vs Valencia. Liga Jerman menampilkan Augsburg vs Stuttgart. Sedangkan Liga Prancis akan diwarnai laga Brest vs AS Monaco.

Liga 1 Indonesia juga akan hadir dengan tiga partai menarik. Tira Persikabo akan melawan Bhayangkara FC, Persebaya Surabaya menghadapi Persiraja Aceh, dan Bali United ditantang PSIS Semarang.

Jadwal bola selengkapnya

Ahad, 31 Oktober 2021

BRI Liga 1

(Pekan ke-10)

15:15 Tira Persikabo vs Bhayangkara FC (Vidio)

18:00 Persebaya vs Persiraja Aceh (Indosiar)

20:45 Bali United vs PSIS Semarang (Indosiar).

Liga Italia

(Pekan ke-11, live Bein Sport)

18:30 Inter Milan vs Udinese (RCTI+)

21:00 Fiorentina vs Spezia

21:00 Genoa vs Venezia

21:00 Sassuolo vs Empoli.

Liga Inggris

(Pekan ke-10, live Mola TV)

21:00 Norwich City vs Leeds United

23:30 Aston Villa vs West Ham United (SCTV).

Liga Spanyol

(Pekan ke-12, live Bein Sport)

20:00 Cadiz vs Mallorca

22:15 Atletico Madrid vs Valencia.

Liga Prancis

(Pekan ke-12)

19:00 Angers vs Nice

21:00 Montpellier vs Nantes

21:00 Troyes vs Rennes

21:00 Strasbourg vs Lorient

21:00 Bordeaux vs Reims

23:00 Brest vs AS Monaco.

Liga Jerman

(Pekan ke-10, live Mola TV)

21:30 Augsburg vs Stuttgart

23:30 M’gladbach vs Bochum.

Senin, 1 November 2021

Liga Italia

(Pekan ke-11)

00:00 Salernitana vs Napoli (Bein Sport)

02:45 AS Roma vs AC Milan (RCTI).

BRI Liga 1

(Pekan ke-10)

15:15 Borneo FC vs PSS Sleman (Ochannel)

18:15 Persita Tangerang vs PSM Makassar (Ochannel)

20:45 Madura United vs Arema FC (Indosiar).

Liga Spanyol

(Pekan ke-12, live Bein Sport)

00:30 Getafe vs Espanyol

03:00 Real Sociedad vs Ath Bilbao

Liga Prancis

(Pekan ke-12)

02:45 Clermont vs Marseille (Bein Sport).

