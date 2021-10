AS Roma vs AC Milan 1-2, Rossoneri Pepet Napoli di Klasemen

Penyerang AC Milan Franck Kessie melakukan selebrasi bersama rekan setimnya usai membobol gawang AS Roma dalam pertandingan Liga Italia di Stadio Olimpico, Roma, 1 Maret 2021. AC Milan berhasil menang 2-1 atas AS Roma. REUTERS/Alberto Lingria

TEMPO.CO, Jakarta - Laga Liga Italia antara AS Roma vs AC Milan yang berlangsung pada Senin dini hari 1 November 2021 waktu Indonesia berakhir dengan skor .... Hasil itu membuat skuad Merah Hitam memepet Napoli di klasemen Seri A.

Bermain di Stadion Olimpico, AC Milan kembali diperkuat Zlatan Ibrahimovic yang sempat absen saat mereka mengalahkan Torino pada Rabu kemarin. Meskipun demikian, mereka kehilangan sejumlah pemain kunci seperti Samu Castillejo, Mike Maignan dan Ante Rebic.

Sementara AS Roma kembali didampingi oleh Jose Mourinho yang sempat absen pada laga kontra Cagliari Kamis lalu. Mourinho absen karena mendapatkan kartu merah pada laga sebelumnya.

Skuad Serigala Ibu Kota kehilangan bek Chris Smalling dan Leonardo Spinazzola yang masih mengalami cedera.

Berikut susunan pemain laga AS Roma vs AC Milan;

AS Roma (4-2-3-1): Patricio; Vina, Ibanez, Mancini, Karsdorp; Veretout, Cristante; Mkhhitaryan, Pellegrini, Zaniolo; Abraham

AC Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Leao; Ibrahimovic

Bermain di depan pendukungnya sendiri, AS Roma tampil agesif pada awal babak pertama. Lorenzo Pellegrini nyaris membawa AS Roma unggul jika saja dia mampu menendang bola umpan Matias Vina dengan sempurna. Pellegrini tak mampu mengarahkan bola tepat ke gawang.

AC Milan pun tak mau kalah. Empat menit berselang, umpan manis Zlatan Ibrahimovic berhasil disambar oleh Frank Kessie dengan tembakan first time. Sayangnya bola masih melebar dari tiang gawang AS Roma.

Zlatan Ibrahimovic akhirnya membawa AC Milan unggul 1-0 pada menit ke-25. Tendangan bebas penyerang asal Swedia itu melewati kolong pagar betis yang dibentuk para pemain AS Roma. Penjaga gawang Rui Patricio pun tak mampu menjangkau bola yang melesak ke pojok kanan bawah gawangnya.

Pada menit ke-38, Rafael Leao sebenarnya berhasil menjebol gawang AS Roma. Sayangnya dia telah berada dalam posisi offside saat menyambut umpan dari rekannya. Skor 0-1 bertahan hingga turun minum.

Lima menit babak kedua berjalan, Ibrahimovic mencetak gol keduanya. Memanfaatkan umpan silang dari Simon Kjaer, Ibra mengontrol bola dengan dada sebelum melepaskan tembakan voli yang bersarang ke pojok bawah gawang.

Sayangnya wasit Fabio Maresca kembali menganulir gol AC Milan itu karena Ibrahimovic sudah berada dalam posisi offside.

Gol kedua AC Milan akhirnya tercipta pada menit ke-57. Gol itu berawal dari pelanggaran bek AS Roma, Roger Ibaniez, kepada Ibrahimovic di kotak penatli. Maresca yang sempat melihat ulang kejadian itu kemudian menunjuk titik putih.

Franck Kessie yang menjadi algojo sukses menjalani tugasnya. Dia menendang bola ke arah kiri gawang sementara Patricio bergerak ke arah sebaliknya.

Pioli menarik keluar Ibrahimovic dan memasukkan Oliver Giroud setelah gol itu. Eks penyerang Ajax Amsterdam, Juventus, Inter Milan dan Barcelona itu tampak sedikit kesakitan setelah dilanggar oleh Ibanez.

Pada menit ke-63, Mourinho pun menarik Tammy Abraham dan memasukkan mantan pemain AC Milan Stephan El Shaarawy.

Malapetaka datang bagi AC Milan pada menit ke-66. Bek Theo Hernandez mendapatkan kartu kuning kedua sehingga harus keluar lapangan.

Setelah unggul jumlah pemain, AS Roma akhirnya dapat memperkecil ketertinggalan. Sayangnya, gol El Shaarawy pada masa tambahan waktu itu tak bisa membantu mereka terhindar dari kekalahan.

Skor 1-2 bertahan hingga Maresca meniupkan peluit tanda pertandingan AS Roma vs AC Milan berakhir. Hasil itu membuat AC Milan menempel ketat Napoli di klasemen Liga Italia. Milan dan Napoli sama-sama mengantongi 31 angka dari 11 laga, tetapi Rossoneri berada di posisi kedua karena kalah masalah selisih gol. Sementara AS Roma tetap berada di posisi keempat klasemen dengan perolehan 19 angka.