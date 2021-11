Jadwal Siaran Langsung BRI Liga 1 Pekan Ke-11 dan Klasemennya

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-10 sudah tuntas digelar. Jadwal pekan ke-11 akan bergulir sepanjang minggu ini.

Pada pekan ke-10 lalu sempat terjadi saling menggeser dari posisi puncak klasemen. Persib Bandung sempat naik ke puncak setelah menang 3-0 atas Persipura Jayapura. Namun, Bhayangkara FC kembali merebut posisi itu berkat kemenangan 1-0 atas Tira Persikabo.

Pekan ini persaingan keduanya, yang terpaut tiga poin, akan kembali berlangsung. Bhayangkara FC akan melawan PSM Makassar pada Sabtu malam. Sedangkan Persib Bandung akan menghadapi Persela Lamongan Kamis malam.

Arema FC baru saja menggeser PSIS Semarang dari posisi ketiga. Pekan ini mereka akan melawan Persebaya Surabaya pada Sabtu malam. Adapun PSIS menghadapi Borneo FC di hari yang sama.

Klub ibu kota Persija Jakarta gagal menang dalam dua laga terakhirnya. Pekan lalu mereka ditahan Persik Kediri 2-2. Tim Macan Kemayoran yang ada di posisi kedelapan akan menghadapi Barito Putera pada Jumat.

Pekan ini juga ada laga Persipura vs Bali United, Madura United vs Persita Tangerang, dan Persiraja vs Persik Kediri.

Jadwal Liga 1(Pekan ke-11)

Kamis, 4 November 2021

20:30 Persela Lamongan vs Persib Bandung (Indosiar).

Jumat, 5 November 2021

18:15 Persipura vs Bali United (Indosiar)

20:45 Persija Jakarta vs Barito Putera (Indosiar).

Sabtu, 6 November 2021

15:15 PSIS Semarang vs Borneo FC (Ochannel)

15:15 Madura United vs Persita Tangerang (Vidio)

18:15 Bhayangkara FC vs PSM Makassar (Indosiar)

20:00 Persiraja vs Persik Kediri (Vidio)

20:45 Arema FC vs Persebaya (Indosiar).

Klasemen Liga 1

Baca Juga: Jadwal Liga Champions Malam Ini: 3 Tim Bisa Lolos

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.