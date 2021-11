Jadwal Bola Liga Europa dan Liga Conference Kamis 4 November: 2 Live di SCTV

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Kamis malam hingga Jumat dinihari, 5 November 2021, akan menyajikan rangkaian pertandingan Liga Europa dan Liga Conference. Banyak klub besar yang bermain.

Dari Liga Europa ada dua pertandingan yang disiarkan live di SCTV, yakni Lyon vs Sparta Praha dan Marseille vs Lazio.

Lyon dan Sparta Praha berlaga di Grup A. Lyon memucaki klasemen dengan nilai 9. unggul 5 poin dari Sparta dan 6 poin dari Rangers. Karena itu, bila menang dalam laga ini, Lyon akan lolos ke babak 16.

Marseille dan Lazio bersaing di Grup E. Lazio menempati posisi kedua klasemen, tertinggal tiga poin dari Galatasaray yang malam nanti akan melawan Lokomotiv Moscow. Marseille di posisi ketiga dengan nilai 3.

Tim lain yang berpeluang lolos malam ini adalah West Ham United yang akan berlaga di kandang Genk. Klub Liga Inggris itu memuncaki klasemen Grup H dengan nilai 9, unggul 6 poin dari Dinamo Zagreb, Rapid Wien, dan Genk.

Jadwal Liga Europa malam ini juga akan menyajikan laga AS Monaco vs PSV Eindhoven, Legia vs Napoli, dan Leicester City vs Spartak Moskow.

Sementara itu, dari Liga Conference akan ada aksi AS Roma dan Tottenham Hotspur di laga berbeda. Keduanya belum akan lolos meski bisa menang.

AS Roma, klub Liga Italia yang berlaga di Grup C, akan menjamu Bodo/Glimpt (Norwegia). Saat ini Roma menempati posisi kedua klasemen dengan nilai enam, tertinggal satu angka dari Bodo/Glimpt.

Dalam pertandiangan kandangnya nanti, tim asuhan Jose Mourinho itu akan tampil dengan semangat membalas dendam setelah dalam laga sebelumnya dikalahkan lawannya 6-1.

Tottenham Hotspur, klub Liga Inggris yang berlaga di Grup G, akan berusaha bangkit setelah pekan sebelumnya dikalahkan Vitesse (Belanda). Kini tim Liga Inggris itu menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 4, di bawah Rennes (7) dan Vitesse (6).

Laga kandang Liga Conference ini akan menjadi debut pelatih Antonio Conte. Pelatih Italia itu baru ditunjuk menggantikan Nuno Espirito Santo yang dipecat.

Sementara itu, ada ada satu tim yang malam ini sangat berpeluang lolos ke babak 16 besar Liga Conference. Gent (Belgia) menjadi satu-satunya tim yang terus memenangi ketiga laga awalnya.

Tim itu memuncaki klasemen Grup B dengan keunggulan tiga poin Partizan, yang akan menjadi lawannya malam nanti. Gent sudah unggul delapan poin dari Flora di posisi ketiga, sehingga hanya akan lolos bila menang dalam laga nanti.

