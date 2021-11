Timnas Indonesia Bertolak ke Turki: Simak Jadwal Uji Coba dan Daftar Skuad

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Indonesia bertolak untuk menjalani pemusatan latihan di Turki, Kamis, 11 November 2021. Pelepasan tim dilakukan Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan, di Hotel Sultan, Jakarta.

Pemusatan latihan di Turki merupakan bagian dari persiapan Timnas Indonesia menuju Piala AFF akhir tahun ini. Selama di Turki, para pemain akan menjalani dua uji coba internasional, yakni melawan Afghanistan (16 November) dan Myanmar (25 November).

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berharap hasil maksimal dalam dua laga uji coba tersebut.

"Kami menargetkan dua kemenangan melawan Afghanistan dan Myanmar. Dengan meraih kemenangan tentu akan membuat peringkat FIFA Indonesia akan naik dan menambah kepercayaan diri pemain jelang menghadapi Piala AFF 2020," kata dia, seperti dikutip laman PSSI.

Pemusatan latihan di Turki akan berlangsung di kota Antalya hingga 1 Desember 2021 mendatang. Sebanyak 25 pemain akan mengikuti pemusatan latihan di Turki, termasuk Elkan Baggott, Egy Maulana, dan Ryuji Utomo.

Turki dipilih PSSI karena di sana para pemain akan mendapatkan fasilitas lapangan dan hotel yang bagus di Antalya.

Setelah pemusatan latihan di Turki, Skuad Garuda akan berlaga di ajang piala AFF Suzuki 2020 di Singapura.

Jadwal Timnas Indonesia

Pemusatan Latihan di Turki: 11 November - 1 Desember

Uji coba di Turki:

vs Afghanistan (16 November) dan vs Myanmar (25 November).

Piala AFF

9 Desember 2021: vs Kamboja.

12 Desember 2021: vs Laos.

15 Desember 2021: vs Vietnam.

19 Desember 2021: Malaysia.

Selanjutnya: Daftar skuad Indonesia