Rencana Barcelona di Bursa Transfer Januari Setelah Kedatangan Xavi Hernandez

TEMPO.CO, Jakarta - Barcelona kembali mengeliat setelah berhasil membawa pulang sang legenda Xavi Hernandez untuk menempati posisi manajer klub, menggantikan Ronald Koeman yang dipecat bulan lalu.

Mantan gelandang klub itu diyakini bisa memperbaiki situasi krisis yang terjadi di Camp Nou. Dia juga diharapkan bisa meningkatkan penampilan Barcelona yang kini berada di urutan kesembilan klasemen sementara Liga Spanyol.

Untuk bisa meningkatkan tim, Barcelona dan Xavi telah membahas soal rencana transfer musim dingin pada Januari nanti. Namun, dalam situasi keuangan tim yang tidak bagus, sepertinya belanja pemain tidak bisa dilakukan dengan leluasa.

Presiden klub, Joan Laporta, juga telah menjelaskan, timnya akan mencari bala bantuan di jendela tarnsfer Januari nanti. Barcelona sedang mencari opsi yang tidak memerlukan pengeluaran uang besar. Mereka akan cenderung menargetkan kesepakatan pinjaman dengan opsi membeli di akhir.

Dua nama muncul disebut sebagai incaran, yaitu Dani Olmo dari RB Leipzig dan Raheem Sterling dari Manchester City.

Olmo, sepertinya akan dilabeli harga mahal. Namun, Sterling bisa menjadi pilihan lebih baik, selama negosiasi dengan City berjalan sesuai rencana.

Sterling telah kehilangan tempat sebagai pilihan utama di timnya menyusul kedatangan Jack Grealish dari Aston Villa musim panas lalu.

Dia juga telah berjuang keras untuk mendapatkan tempat di starting line-up. Sejauh ini, dia baru menjadi starter dalam tiga pertandingan Liga Inggris dan satu laga di Liga Champions.

Sterling juga telah mengungkapkan keinginannya pindah dari City. "Jika ada kesempatan untuk pergi ke tim lain, saya akan terbuka untuk saat ini," kata pemain Inggris itu dalam sebuah wawancara di FT's Business of Sport US Summit di New York pada Oktober.

Penyerang veteran, Edinson Cavani, yang kini membela Manchester United, juga dilaporkan masuk dalam radar Barcelona.

Pemain Uruguay ini bersaing dengan Cristiano Ronaldo untuk mendapatkan menit bermain di tim. Sejak penyerang Portugal itu kembali, Cavani baru dua kali dimainkan sebagai starter.

Edinson Cavani bisa saja cocok jika pindah ke Barcelona yang membutuhkan pemain yang menonjol untuk sentuhan akhir mereka di depan gawang.

