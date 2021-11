Jadwal Liga 2 Selasa 16 November: RANS Cilegon, PSMS Medan, PSG Pati

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 2 sudah memasuki pekan kedelapan. Pada Selasa, 16 November 2021, akan hadir lima pertandingan, termasuk aksi RANS Cilegon FC dan PSG Pati serta duel Semen Padang vs PSMS Medan.

RANS Cilegon FC, yang berada di Grup B, akan menghadapi Perserang Serang, di Stadion Madaya Senayan Jakarta, mulai 20:30 WIB. Di grup sama, ada laga Dewa United vs Badak Lampung, mulai 15:15 WIB.

RANS Cilegon saat ini hanya menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 11, di bawah Dewa United (18) dan Persekat Tegal (14). Perserang (10) ada di urutan keempat, sedangkan Badak Lampung (4) masih menempati dasar klasemen.

Laga tak kalah menarik akan tersaji di Grup A: Semen Padang vs PSMS Medan, mulai 18:30 WIB. PSMS kini berada di posisi kedua klasemen dengan nilai 10, di bawah Sriwijaya FC (17). Sedangkan Semen Padang ada di urutan kelima dengan nilai 7.

Dalam laga lainnya, di Stadion Manahan Solo mulai 15:15 WIB, PSG Pati akan menghadapi Persijap. PSG Pati masih merana di Grup C dan hanya menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 8. Persijap setingkat di atasnya, dengan keunggulan selisih gol.

Hari ini, dari Grup D, juga ada laga Mitra Kukar vs Persewar Waropen, mulai 18:15 WIB.

Jadwal Liga 2 Selasa, 16 November 2021:

15:15 Persijap vs PSG Pati FC (Ochannel)

15:15 Dewa United vs Badak Lampung (Vidio)

18:15 Mitra Kukar vs Persewar (Vidio)

18:30 Semen Padang vs PSMS Medan (Vidio)

20:30 Perserang vs RANS Cilegon FC (Vidio).

