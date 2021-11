Jadwal Liga Inggris Akhir Pekan Ini, Ada Liverpool Vs Arsenal

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris pekan ke-12 akan diisi pertarungan panas antara Liverpool vs Arsenal. Dua pimpinan klasemen, Chelsea dan Manchester City, juga akan menghadapi lawan yang tak muda, Leicester City dan Everton.

Laga Liverpool vs Arsenal akan digelar pada Ahad dini hari pukul 00.30 WIB. The Gunners yang sempat terseok-seok di awal musim kini menunjukkan performa apik dengan tak terkalahkan dalam delapan laga terakhir dan memiliki rekor tiga kemenangan beruntun.

Dengan catatan itu, Liverpool jelas tak bisa meremehkan skuad asuhan Mikel Arteta. Apalagi The Kop baru saja mengalami kekalahan perdana dari West Ham pada laga sebelum jeda internasional.

Sementara Chelsea harus melawat ke markas Leicester City sebagai awal rangkaian jadwal padat dan berat mereka dalam beberapa pekan ke depan. Setelah menghadapi Leicester, Chelsea harus menjamu Juventus dan Manchester United dalam sepekan berikutnya.

Dengan kondisi seperti itu, Thomas Tuchel dipastikan harus melakukan rotasi pemain. Masalahnya, sejumlah pemainnya masih belum pulih dari cedera seperti Christian Pulisic, Timo Werner dan Romelu Lukaku.

Manchester City juga akan mengawali jadwal padat mereka dengan tak mudah. Mereka harus menyambut Everton sebelum menghadapi PSG dan tim kuda hitam West Ham dalam sepekan ke depan.

Pep Guardiola harus dipusingkan dengan cedera yang dialami Jack Grealish dan masalah pribadi yang dihadapi Raheem Sterling. Ferran Torres juga belum 100 persen fit karena baru pulih dari cedera.

Tim besar lainnya, Manchester United, masih harus berjuang keluar dari tren negatif. Skuad Setan Merah hanya meraih satu kemenangan dari lima laga terakhir di Liga Inggris.

Akhir pekan ini bisa menjadi awal yang baik bagi skuad asuhan Ole Gunnar Solskjaer untuk bangkit. Pasalnya mereka hanya akan menghadapi Watford yang juga hanya meraih satu kemenangan dari lima laga terakhir.

Selain itu, laga Liga Inggris akhir pekan ini juga akan diwarnai debut dua pelatih baru. Steven Gerrard akan menangani Aston Villa saat menjamu Brighton sementara Eddie Howe menjadi nahkoda Newcastle United yang akan menjamu tim promosi Brentford.

Berikut jadwal Liga Inggris pekan ke-12:

Sabtu, 19 November 2021:

19.30 WIB - Leicester City vs Chelsea

22.00 WIB - Newcastle vs Brentford

22.00 WIB - Burnley vs Crystal Palace

22.00 WIB - Aston Villa vs Brighton

22.00 WIB - Watford vs Manchester United

22.00 WIB - Wolves vs West Ham

22.00 WIB - Norwich City vs Southampton

Ahad, 21 November 2021

00.30 WIB - Liverpool vs Arsenal

21.00 WIB - Manchester City vs Everton

23.30 WIB - Tottenham Hotspur vs Leeds United

Seluruh laga pada jadwal Liga Inggris pekan ke-12 akan disiarkan secara langsung oleh MolaTV. Pekan depan, tim-tim besar seperti Liverpool, Manchester United, Manchester City dan Chelsea akan langsung berkonsentrasi di ajang Liga Champions.

