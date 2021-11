Jadwal Bola Akhir Pekan Ini: Liga 1, Liga Inggris, La Liga, Serie A, Ligue 1

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada akhir pekan ini akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Prancis. Dari dalam negeri ada juga jadal BRI Liga 1.

Liga Inggris akan memasuki pekan ke-12. Sejumlah laga menarik akan tersaji, termasuk tiga laga menarik: Leicester City vs Chelsea, Liverpool vs Arsenal, dan Manchester City vs Everton.

Liga Spanyol memasuki pekan ke-14. Pertandingan yang akan hadir antara lain Barcelona vs Espanyol dan Granaa vs Real Madrid. Selain itu ada Atletico Madrid vs Osasuna.

Jadwal Liga Italia memasuki pekan ke-13. Partai yang akan hadir antara lain Lazio vs Juventus, Fiorentina vs AC Milan, dan Inter Milan vs Napoli.

Dari liga Prancis ada ada PSG vs Nantes. Sedangkam Liga Jerman menghadirkan Augsburg vs Bayern Munchen serta Dortmund vs Stuttgart.

Dari dalam negeri, Liga 1 akan menghadirkan jadwal pakai pekan ke-12. Pada Sabtu malam ada laga besar Persib Bandung vs Persija Jakarta.

Jadwal bola selengkapnya

Sabtu, 20 November 2021

Liga 1

(Pekan ke-12)

18:15 Persebaya vs Madura United (Indosiar)

21:00 Persib Bandung vs Persija Jakarta (Indosiar).

Liga Inggris

(Pekan ke-12, Live Mola TV)

19:30 Leicester vs Chelsea

22:00 Newcastle vs Brentford

22:00 Burnley vs Crystal Palace

22:00 Aston Villa vs Brighton

22:00 Watford vs Man United (SCTV)

22:00 Wolves vs West Ham

22:00 Norwich City vs Southampton.

Liga Spanyol

(Pekan ke-14)

03:00 Levante vs Athletic Bilbao

20:00 Celta Vigo vs Villarreal

22:15 Sevilla vs Alaves

Liga Italia

(Pekan ke-13)

21:00 Atalanta vs Spezia

Liga Jerman

(Pekan ke-12, live Mola TV)

02:30 Augsburg vs Bayern Munchen

21:30 Hoffenheim vs RB Leipzig

21:30 Bielefeld vs Wolfsburg

21:30 Leverkusen vs Bochum

21:30 Mgladbach vs Greuther Furth

21:30 Dortmund vs Stuttagrt.

Liga Prancis

(Pekan ke-14)

03:00 AS Monaco vs Lille

23:00 PSG vs Nantes (RCTI+).

Jadwal selanjutnya...